Остров, который не продается. Льды и айсберги Гренландии

Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.

Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.