Остров, который не продается. Льды и айсберги Гренландии

Гренландия — автономная территория Дании, остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились норвежские викинги во главе со скандинавским мореплавателем Эриком Торвальдсоном Рыжим. Он основал здесь колонию и дал ей название "Гренландия" — "Зеленая земля". По одной из версий, неподходящее для ледяной страны имя должно было привлечь больше поселенцев в эти места, а по другой — остров в то время действительно был покрыт растительностью.
Гренландия — автономная территория Дании, остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились норвежские викинги во главе со скандинавским мореплавателем Эриком Торвальдсоном Рыжим. Он основал здесь колонию и дал ей название "Гренландия" — "Зеленая земля". По одной из версий, неподходящее для ледяной страны имя должно было привлечь больше поселенцев в эти места, а по другой — остров в то время действительно был покрыт растительностью.
Льды и снега не покидают Гренландию круглый год. Ледниковый покров занимает около 81% острова, а запаса воды там хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на семь метров.
Льды и снега не покидают Гренландию круглый год. Ледниковый покров занимает около 81% острова, а запаса воды там хватит, чтобы повысить уровень Мирового океана на семь метров.
Один из самых крупных городов Восточной Гренландии Ангмагссалик находится на берегу фьорда в окружении высоких гор.
Один из самых крупных городов Восточной Гренландии Ангмагссалик находится на берегу фьорда в окружении высоких гор.
Суровый климат Гренландии притягивает туристов, любящих экстрим. В континентальной части острова можно заниматься альпинизмом на ледниках и исследовать ледяные пещеры, в прибрежной зоне — плавать среди айсбергов, наблюдать за моржами, тюленями и китами.
Суровый климат Гренландии притягивает туристов, любящих экстрим. В континентальной части острова можно заниматься альпинизмом на ледниках и исследовать ледяные пещеры, в прибрежной зоне — плавать среди айсбергов, наблюдать за моржами, тюленями и китами.
Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.
Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.
Этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что собирается купить самый большой на земле остров — Гренландию. В Дании решили, что американский лидер пошутил, и отказались от сделки.
Это не первая попытка Вашингтона приобрести Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов за остров, но также получил отказ.
Летом этого года в Гренландии особенно сильно таял лед. Так, в июле в океан стекло 197 миллиардов талой воды.
Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.
Летом этого года в Гренландии особенно сильно таял лед. Так, в июле в океан стекло 197 миллиардов талой воды.
Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.
Гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты) — это 90% населения острова. Остальные — датчане и другие европейцы.
Гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты) — это 90% населения острова. Остальные — датчане и другие европейцы.
Хозяин этих мест белый медведь — символ Гренландии, изображен на гербе.
Хозяин этих мест белый медведь — символ Гренландии, изображен на гербе.
Поселок Кулусук в восточной Гренландии входит в коммуну Сермерсоок.
В Кулусуке действует международный аэропорт — один из двух в Восточной Гренландии.
Местные занимаются охотой, рыбалкой, обслуживают туристов, которые останавливаются в отеле, построенном в 1999 году.
Поселок Кулусук в восточной Гренландии входит в коммуну Сермерсоок.
В Кулусуке действует международный аэропорт — один из двух в Восточной Гренландии.
Местные занимаются охотой, рыбалкой, обслуживают туристов, которые останавливаются в отеле, построенном в 1999 году.
Как известно, вершина айсберга — лишь малая его часть. Это относится и к гренландским айсбергам. Больше всего их у северо-западного побережья. В зависимости от погоды цвет айсберга меняется — от сине-черного до бирюзового и прозрачного как стекло.
Айсберги в заливе Илулиссат — из самых крупных на Земле, высотой до 30 метров. Они создают удивительные пейзажи, которые никогда не повторяются.
Как известно, вершина айсберга — лишь малая его часть. Это относится и к гренландским айсбергам. Больше всего их у северо-западного побережья. В зависимости от погоды цвет айсберга меняется — от сине-черного до бирюзового и прозрачного как стекло.
Айсберги в заливе Илулиссат — из самых крупных на Земле, высотой до 30 метров. Они создают удивительные пейзажи, которые никогда не повторяются.
Авиабаза США Туле на севере острова находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а считается невключенной территорией. Это самая северная американская авиабаза.
Там раньше были эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, но всех жителей переселили в середине XX века.
Авиабаза США Туле на севере острова находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а считается невключенной территорией. Это самая северная американская авиабаза.
Там раньше были эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, но всех жителей переселили в середине XX века.
Протяженность береговой линии Гренландии, изрезанной глубокими и длинными фьордами, достигает 39 тысяч километров.
Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти весь год блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Серверного Ледовитого океана. Более доступно юго-западное побережье.
Протяженность береговой линии Гренландии, изрезанной глубокими и длинными фьордами, достигает 39 тысяч километров.
Восточное побережье омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти весь год блокировано плавучими льдами, приносимыми из центральной части Серверного Ледовитого океана. Более доступно юго-западное побережье.