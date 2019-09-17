ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

Сотрудники ФСБ во время учений

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России.

Его слова приводятся в статье "Не допустить ненависти и вражды" в журнале "Полиция России".

По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах:

— в Краснодарском крае в Краснодарском крае — в Ставропольском крае в Ставропольском крае — в Красноярском крае в Красноярском крае — в Москве в Москве — в Астраханской области в Астраханской области — во Владимирской области во Владимирской области — в Московской области в Московской области — в Ростовской области в Ростовской области — в Самарской области в Самарской области — в Саратовской области в Саратовской области — в Тюменской области в Тюменской области — в Дагестане в Дагестане — в Адыгее в Адыгее — в Кабардино-Балкарии в Кабардино-Балкарии — в Чечне в Чечне — в Ханты-Мансийском автономном округе в Ханты-Мансийском автономном округе — в Ямало-Ненецком автономном округе. в Ямало-Ненецком автономном округе.

Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.

В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ* в Татарстане в конце июля.