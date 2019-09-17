ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России.
Его слова приводятся в статье "Не допустить ненависти и вражды" в журнале "Полиция России".
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах:
—в Краснодарском крае
—в Ставропольском крае
—в Красноярском крае
—в Москве
—в Астраханской области
—во Владимирской области
—в Московской области
—в Ростовской области
—в Самарской области
—в Саратовской области
—в Тюменской области
—в Дагестане
—в Адыгее
—в Кабардино-Балкарии
—в Чечне
—в Ханты-Мансийском автономном округе
—в Ямало-Ненецком автономном округе.
Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.
В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ* в Татарстане в конце июля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.