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РИА Новости

ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

09:09 17.09.2019 (обновлено: 10:11 17.09.2019)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время учений
Сотрудники ФСБ во время учений
© Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России.
Его слова приводятся в статье "Не допустить ненависти и вражды" в журнале "Полиция России".
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах:
в Краснодарском крае
в Ставропольском крае
в Красноярском крае
в Москве
в Астраханской области
во Владимирской области
в Московской области
в Ростовской области
в Самарской области
в Саратовской области
в Тюменской области
в Дагестане
в Адыгее
в Кабардино-Балкарии
в Чечне
в Ханты-Мансийском автономном округе
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.
В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ* в Татарстане в конце июля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
29 августа, 12:48РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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МВД РФФСБ РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Да-да, конечно. Ещё Павла Устинова на 3,5 года посадили ни за что. Кто подбросил Голунову наркотики - типа не известно. И всё в таком духе. Ну а с помощью пыток можно любого в террориста превратить.
17 сентября, 09:58
Аристотель Аваносов
20002138
Благодарю за службу!!!
17 сентября, 09:10
Арсений Понфиленко
3910007
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