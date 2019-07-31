ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
Уточняется, что задержанные — граждане России, но в интересах следствия личности не разглашаются.
У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.
Накануне первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.
Последняя крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове.
* Террористическая организация, запрещенная в России.