ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

Уточняется, что задержанные — граждане России, но в интересах следствия личности не разглашаются.

У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Накануне первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.

Последняя крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове.