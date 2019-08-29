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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

11:47 29.08.2019 (обновлено: 16:18 29.08.2019)
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© ФСБ РФСотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
© ФСБ РФ
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности. Перевозить бомбы было слишком опасно, поэтому их обезвредили на месте.
После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего их. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.
Мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур". Связан ли он с какими-либо организациями или действовал в одиночку, не уточняется.
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.
Последняя крупная операция была 31 июля в Татарстане. Силовики задержали двоих сторонников "Исламского государства"*, у них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных устройств.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
Вчера, 12:48РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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ФСБ РФКабардино-БалкарияПроисшествия
Популярные комментарии
Спасибо, братья👍🏻
29 августа, 11:53
A Aleksey Gornovskoy
6200016
Молодцы чекисты!!!
29 августа, 11:50
Арсений Понфилекно
5940005
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