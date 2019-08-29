В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии

© ФСБ РФ Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности. Перевозить бомбы было слишком опасно, поэтому их обезвредили на месте.

После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего их. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур". Связан ли он с какими-либо организациями или действовал в одиночку, не уточняется.

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.

Последняя крупная операция была 31 июля в Татарстане. Силовики задержали двоих сторонников "Исламского государства"*, у них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных устройств.