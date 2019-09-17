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РИА Новости

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

07:31 17.09.2019
119737
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Москвы. Архивное фото
Вид Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
По его словам, в проведенном институтом исследовании миграционных потоков жителей крупных и средних городов страны в возрасте от 18 до 30 лет удалось выяснить, что в основном народ пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют возможности получить образование, однако получить работу по полученной специальности с высоким уровнем оплаты труда удается не всем.
Отмечается, что больше всего молодежи, желающей покинуть родной город в поисках лучшей жизни, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Меньше всего таковых оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.
Посетитель ярмарки вакансий
22 июля, 09:10РИА Новости
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
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Спортсмены и команды
Краснодар
МоскваГрозныйЧелябинскВолгоградСимферопольОмскТольяттиСевастопольБарнаулСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
на их месте уезжал бы не из города, а из страны. ловить тут нечего, ну если только смотреть гала матчи президента и его ловлю древней амфоры. при первой возможности покину эту дрянь
17 сентября, 11:54
ЗПЗа Правду
6100329
если только использовать москву как перевалочную базу для того что бы свалить из этой страны .если умный то вали все равно и пенсии не будет или не доживешь .а теплые места переходят по наследству .
17 сентября, 12:01
анна осадчая
6300407
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