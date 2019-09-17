Названы города, в которые хочет переехать молодежь

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
По его словам, в проведенном институтом исследовании миграционных потоков жителей крупных и средних городов страны в возрасте от 18 до 30 лет удалось выяснить, что в основном народ пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют возможности получить образование, однако получить работу по полученной специальности с высоким уровнем оплаты труда удается не всем.
Отмечается, что больше всего молодежи, желающей покинуть родной город в поисках лучшей жизни, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Меньше всего таковых оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.