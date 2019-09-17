Названы города, в которые хочет переехать молодежь

По его словам, в проведенном институтом исследовании миграционных потоков жителей крупных и средних городов страны в возрасте от 18 до 30 лет удалось выяснить, что в основном народ пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют возможности получить образование, однако получить работу по полученной специальности с высоким уровнем оплаты труда удается не всем.