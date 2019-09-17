Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. У президента Украины Владимира Зеленского вместо плана по выполнению минских соглашений есть план по их невыполнению. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в твиттере.
В понедельник украинский лидер заявил, что четкие сроки "вывода всех войск" с юго-востока страны будут до выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
"Вывода каких войск он ждет для проведения выборов в Донбассе? О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица", — отметил сенатор.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в стране, включая на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, планируется провести в этом году.