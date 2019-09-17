Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T01:20Z
https://ria.ru/20190917/1558754034.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149294/66/1492946607_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_8cad7de5a6a7c1c2a498b1503bc40763.jpg
РИА Новости

Очередная сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке

01:20 17.09.2019
476
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
ООН, 17 сен - РИА Новости. Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется во вторник в Нью-Йорке – одной из главных интриг предстоящей недели высокого уровня остается то, встретятся ли все-таки лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани на полях форума.
Во вторник в должность вступит председатель 74-й сессии ГА, постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде, сменивший на этом посту Марию Фернанду Эспиносу Гарсес. Сессия будет проходить на фоне обострения ситуации в ряде регионов мира, и во многих случаях одной из сторон в геополитических спорах выступают США.
Так, после недавней эскалации в Персидском заливе, а также атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии одной из тем обсуждения на неделе высокого уровня, вероятнее всего, станет Иран. В последнее время Тегеран поэтапно снижал степень выполнения обязательств в рамках СВПД, тогда как риторика Вашингтона в отношении иранских властей становилась все более жесткой. Вдобавок именно Вашингтон обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.
Ожидаемой можно считать дискуссию о ситуации по проблеме Корейского полуострова. Сенсационные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на которые многие возлагали большие надежды, похоже, застыли на мертвой точке. Вашингтон и ООН не спешат ослаблять санкции в отношении Северной Кореи, тогда как Пхеньнян возобновил испытательные запуски снарядов, пока, правда, не МБР.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 17:26РИА Новости
В ООН осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
На фоне ожиданий окончательного формирования конституционного комитета Сирии гости недели высокого уровня обсудят также ситуацию в этой стране. В частности, сирийской проблематике будет посвящена встреча высокого уровня по САР, организованная Евросоюзом.
Сюжетами обсуждений, вероятно, также станут кризис в Венесуэле и последние политические шаги Израиля.

Гости недели

Вслед за открытием 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября состоится саммит по мерам в области изменения климата. А с 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней Ассамблеи.
Как ожидается, в неделе примут участие более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 10:56РИА Новости
Иран заявил о готовности сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене
Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, министр выступит с трибуны ООН 27 сентября. Глава ведомства примет участие также в заседаниях Совбеза, в котором Россия председательствует в сентябре.
В списке глав государств числится президент США Дональд Трамп: ему предстоит выступить в первый день прений, 24 сентября. Он стоит вторым в программе выступающих после президента Бразилии Жаира Болсонару. Планируется, что слово в числе прочих возьмут лидеры Турции, Франции, Ирана, Ливии, Палестины, Польши, Афганистана, Ирака.
В перечне выступающих значится и глава Венесуэлы, однако он уже отказался от поездки в Нью-Йорк, Вместо него, как ожидается, 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
Впервые в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября. В этот же день между представителями Гондураса и Ливана, согласно предварительному плану, выступит президент Ирана Хасан Роухани.
Ситуация в Сирии
13 сентября, 19:28Война в Сирии
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
Кроме того, с трибуны ООН, согласно плану, должны выступить президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Сирия, как указано в программе, будет представлена заместителем премьер-министра. В мероприятии ожидается участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От КНДР, как сообщила ранее телекомпания NHK, вопреки практике последних лет будет выступать не глава МИД, а постпред Северной Кореи при ООН.

САММИТЫ

Одной из главных интриг недели высокого уровня по-прежнему остается вопрос о том, встретятся ли президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Агентство отмечало, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.
ООН логотип
13 сентября, 08:56РИА Новости
ООН направила в Донбасс 15,5 тонн гуманитарной помощи
Тем не менее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что такая встреча пока не планируется. В постпредстве Ирана при ООН также отметили, что пока такие переговоры не рассматриваются.
Между тем, по данным японского МИД, на полях ГА ООН могут пройти переговоры Роухани и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как сообщало ранее агентство Киодо, правительство Японии хочет предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов после ряда соответствующих просьб со стороны Тегерана. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе предстоящей встречи двух лидеров.
Не исключена встреча Трампа и нового президента Украины Владимира Зеленского, если верить словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Мероприятия в рамках ГА

В рамках недели высокого уровня ожидается ряд многосторонних встреч, посвященных разным проблемам.
Ситуация в Идлибе
12 сентября, 20:28Война в Сирии
Гутерреш рассказал о работе по созданию комиссии ООН по Идлибу
В частности, пройдут министерская встреча по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), встреча высокого уровня по теме Мали и региона Сахель, а также мероприятия, посвященные контртеррору.

Российские приоритеты

Как рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, приоритеты России на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН аналогичны тем, что были в прошлом году. По его словам, российская сторона будет стремиться к выработке многосторонних подходов. Как указал Небензя, российские инициативы касаются вопросов разоружения, в том числе неразмещения оружия в космосе.
По словам постпреда, Москва будет продвигать свою инициативу в области кибербезопасности.
Кроме того, российская сторона будет противодействовать попыткам переписать историю. Как отметил Небензя, в течение всего года будут проводиться мероприятия, связанные с 75-летием ООН.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
7 сентября, 17:45Освобождение задержанных россиян и украинцев
ООН позитивно оценил взаимное освобождение граждан Россией и Украиной
400103
Обсудить 0
Дональд ТрампСиндзо АбэГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровЕвросоюзООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
РИА
Новости
Набережная Ялты
Посольство Украины выразило протест против поездки делегации Чехии в Крым
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что двери для диалога с оппозицией останутся открытыми
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
Британский Верховный суд проверит законность приостановки работы парламента
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил о намерении заключить с Японией соглашение о пошлинах
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев обсудил с японским коллегой взаимодействие в сфере безопасности
Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения
В РАН отметили общий подход историков России и Чехии к событиями 1938 года
Инструменты в операционной
Число пострадавших при конфликте на границе граждан Киргизии возросло до 13
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
В Кабуле прогремел взрыв недалеко от здания посольства США
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в конгрессе фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Выступление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 17 сентября 2019
Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39Украина заявила о важности внедрения новой модели управления обороной
15:38Собянин: городские службы помогут депутатам МГД выполнять наказы москвичей
15:38В Твери предъявили обвинение мужчине, скинувшему ребенка с четвертого этажа
15:36Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП
15:35На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского
15:35Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
Лента новостейМолния