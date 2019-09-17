Очередная сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке

ООН, 17 сен - РИА Новости. Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется во вторник в Нью-Йорке – одной из главных интриг предстоящей недели высокого уровня остается то, встретятся ли все-таки лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани на полях форума.
Во вторник в должность вступит председатель 74-й сессии ГА, постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде, сменивший на этом посту Марию Фернанду Эспиносу Гарсес. Сессия будет проходить на фоне обострения ситуации в ряде регионов мира, и во многих случаях одной из сторон в геополитических спорах выступают США.
Так, после недавней эскалации в Персидском заливе, а также атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии одной из тем обсуждения на неделе высокого уровня, вероятнее всего, станет Иран. В последнее время Тегеран поэтапно снижал степень выполнения обязательств в рамках СВПД, тогда как риторика Вашингтона в отношении иранских властей становилась все более жесткой. Вдобавок именно Вашингтон обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.
Ожидаемой можно считать дискуссию о ситуации по проблеме Корейского полуострова. Сенсационные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на которые многие возлагали большие надежды, похоже, застыли на мертвой точке. Вашингтон и ООН не спешат ослаблять санкции в отношении Северной Кореи, тогда как Пхеньнян возобновил испытательные запуски снарядов, пока, правда, не МБР.
На фоне ожиданий окончательного формирования конституционного комитета Сирии гости недели высокого уровня обсудят также ситуацию в этой стране. В частности, сирийской проблематике будет посвящена встреча высокого уровня по САР, организованная Евросоюзом.
Сюжетами обсуждений, вероятно, также станут кризис в Венесуэле и последние политические шаги Израиля.
Гости недели
Вслед за открытием 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября состоится саммит по мерам в области изменения климата. А с 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней Ассамблеи.
Как ожидается, в неделе примут участие более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД.
Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, министр выступит с трибуны ООН 27 сентября. Глава ведомства примет участие также в заседаниях Совбеза, в котором Россия председательствует в сентябре.
В списке глав государств числится президент США Дональд Трамп: ему предстоит выступить в первый день прений, 24 сентября. Он стоит вторым в программе выступающих после президента Бразилии Жаира Болсонару. Планируется, что слово в числе прочих возьмут лидеры Турции, Франции, Ирана, Ливии, Палестины, Польши, Афганистана, Ирака.
В перечне выступающих значится и глава Венесуэлы, однако он уже отказался от поездки в Нью-Йорк, Вместо него, как ожидается, 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
Впервые в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября. В этот же день между представителями Гондураса и Ливана, согласно предварительному плану, выступит президент Ирана Хасан Роухани.
Кроме того, с трибуны ООН, согласно плану, должны выступить президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Сирия, как указано в программе, будет представлена заместителем премьер-министра. В мероприятии ожидается участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От КНДР, как сообщила ранее телекомпания NHK, вопреки практике последних лет будет выступать не глава МИД, а постпред Северной Кореи при ООН.
САММИТЫ
Одной из главных интриг недели высокого уровня по-прежнему остается вопрос о том, встретятся ли президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Агентство отмечало, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.
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Тем не менее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что такая встреча пока не планируется. В постпредстве Ирана при ООН также отметили, что пока такие переговоры не рассматриваются.
Между тем, по данным японского МИД, на полях ГА ООН могут пройти переговоры Роухани и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как сообщало ранее агентство Киодо, правительство Японии хочет предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов после ряда соответствующих просьб со стороны Тегерана. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе предстоящей встречи двух лидеров.
Не исключена встреча Трампа и нового президента Украины Владимира Зеленского, если верить словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.
Мероприятия в рамках ГА
В рамках недели высокого уровня ожидается ряд многосторонних встреч, посвященных разным проблемам.
В частности, пройдут министерская встреча по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), встреча высокого уровня по теме Мали и региона Сахель, а также мероприятия, посвященные контртеррору.
Российские приоритеты
Как рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, приоритеты России на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН аналогичны тем, что были в прошлом году. По его словам, российская сторона будет стремиться к выработке многосторонних подходов. Как указал Небензя, российские инициативы касаются вопросов разоружения, в том числе неразмещения оружия в космосе.
По словам постпреда, Москва будет продвигать свою инициативу в области кибербезопасности.
Кроме того, российская сторона будет противодействовать попыткам переписать историю. Как отметил Небензя, в течение всего года будут проводиться мероприятия, связанные с 75-летием ООН.