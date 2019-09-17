Очередная сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке

ООН, 17 сен - РИА Новости. Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется во вторник в Нью-Йорке – одной из главных интриг предстоящей недели высокого уровня остается то, встретятся ли все-таки лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани на полях форума.

Во вторник в должность вступит председатель 74-й сессии ГА, постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде, сменивший на этом посту Марию Фернанду Эспиносу Гарсес. Сессия будет проходить на фоне обострения ситуации в ряде регионов мира, и во многих случаях одной из сторон в геополитических спорах выступают США.

Так, после недавней эскалации в Персидском заливе, а также атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии одной из тем обсуждения на неделе высокого уровня, вероятнее всего, станет Иран. В последнее время Тегеран поэтапно снижал степень выполнения обязательств в рамках СВПД, тогда как риторика Вашингтона в отношении иранских властей становилась все более жесткой. Вдобавок именно Вашингтон обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.

Ожидаемой можно считать дискуссию о ситуации по проблеме Корейского полуострова. Сенсационные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на которые многие возлагали большие надежды, похоже, застыли на мертвой точке. Вашингтон и ООН не спешат ослаблять санкции в отношении Северной Кореи, тогда как Пхеньнян возобновил испытательные запуски снарядов, пока, правда, не МБР.

На фоне ожиданий окончательного формирования конституционного комитета Сирии гости недели высокого уровня обсудят также ситуацию в этой стране. В частности, сирийской проблематике будет посвящена встреча высокого уровня по САР, организованная Евросоюзом.

Сюжетами обсуждений, вероятно, также станут кризис в Венесуэле и последние политические шаги Израиля.

Гости недели

Вслед за открытием 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября состоится саммит по мерам в области изменения климата. А с 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней Ассамблеи.

Как ожидается, в неделе примут участие более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД.

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Согласно предварительной программе, министр выступит с трибуны ООН 27 сентября. Глава ведомства примет участие также в заседаниях Совбеза, в котором Россия председательствует в сентябре.

В списке глав государств числится президент США Дональд Трамп: ему предстоит выступить в первый день прений, 24 сентября. Он стоит вторым в программе выступающих после президента Бразилии Жаира Болсонару. Планируется, что слово в числе прочих возьмут лидеры Турции, Франции, Ирана, Ливии, Палестины, Польши, Афганистана, Ирака.

В перечне выступающих значится и глава Венесуэлы, однако он уже отказался от поездки в Нью-Йорк, Вместо него, как ожидается, 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.

Впервые в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября. В этот же день между представителями Гондураса и Ливана, согласно предварительному плану, выступит президент Ирана Хасан Роухани.

Кроме того, с трибуны ООН, согласно плану, должны выступить президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сирия, как указано в программе, будет представлена заместителем премьер-министра. В мероприятии ожидается участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От КНДР, как сообщила ранее телекомпания NHK, вопреки практике последних лет будет выступать не глава МИД, а постпред Северной Кореи при ООН.

САММИТЫ

Одной из главных интриг недели высокого уровня по-прежнему остается вопрос о том, встретятся ли президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Агентство отмечало, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.

Тем не менее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что такая встреча пока не планируется. В постпредстве Ирана при ООН также отметили, что пока такие переговоры не рассматриваются.

Между тем, по данным японского МИД, на полях ГА ООН могут пройти переговоры Роухани и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как сообщало ранее агентство Киодо, правительство Японии хочет предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов после ряда соответствующих просьб со стороны Тегерана. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе предстоящей встречи двух лидеров.

Не исключена встреча Трампа и нового президента Украины Владимира Зеленского, если верить словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Мероприятия в рамках ГА

В рамках недели высокого уровня ожидается ряд многосторонних встреч, посвященных разным проблемам.

В частности, пройдут министерская встреча по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), встреча высокого уровня по теме Мали и региона Сахель, а также мероприятия, посвященные контртеррору.

Российские приоритеты

Как рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, приоритеты России на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН аналогичны тем, что были в прошлом году. По его словам, российская сторона будет стремиться к выработке многосторонних подходов. Как указал Небензя, российские инициативы касаются вопросов разоружения, в том числе неразмещения оружия в космосе.

По словам постпреда, Москва будет продвигать свою инициативу в области кибербезопасности.