"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком

© Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Один из преступников на следственном эксперименте

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Липецкой области сотрудники Следственного комитета завершают расследование уголовного дела последнего участника резонансного тройного убийства семьи Фаворисовых — 33-летнего Василия Комленкова. Более десяти лет он прятался в одном из цыганских таборов. Остальные преступники уже осуждены и давно находятся в тюрьмах. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах жестокого преступления.

Похоронные сбережения

В конце декабря 2008-го у себя дома в селе Горицы были убиты 86-летняя Екатерина Фаворисова, ее супруг и 56-летний сын, проживавший вместе с родителями.

"Преступление было совершено с особой жестокостью. На теле пенсионера — множественные гематомы, руки и ноги были связаны, шея обмотана электрическим шнуром. У его жены были связаны только ноги, на шее — колото-резаная рана, — рассказывает РИА Новости старший следователь-криминалист СУ СК России по Липецкой области, специализирующийся на раскрытии преступлений прошлых лет, полковник юстиции Роман Шипулин. — Но больше всего досталось их сыну, который оказал налетчикам серьезное сопротивление. Его сильно избили, порезали ножом, после чего задушили веревкой".

© Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Дом, где произошло убийство © Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Дом, где произошло убийство

Все шкафы в доме были перевернуты, сундуки открыты, на полу валялись вещи и продукты питания.

"Сразу стало понятно, что убийство сопряжено с разбоем и нападавших было несколько, — продолжает следователь. — Родственники погибших заявили о пропаже 100 тысяч рублей — сбережений на похороны, а также вещей и одежды".

Семья Фаворисовых переехала в Липецкую область из Башкирии примерно за десять лет до этого и по местным меркам была довольно зажиточной. Несмотря на преклонный возраст, супруги держали большое хозяйство, продавали мясо, другие продукты. К тому же получали неплохую пенсию.

Смертельная доброта

Возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Разбой", создали усиленную следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников.

В новогодние праздники силовики допросили около 200 свидетелей, более 60 ранее судимых и других подозреваемых. Но все они не были причастны к этому преступлению.

Выяснилось, что погибшие держались особняком: ни с кем из местных жителей не подружились и в дом к себе никого не приглашали. Правда, пенсионерка общалась с цыганами, периодически наведывавшимися в Горицы продавать различные товары.

© Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Добычей грабителей стали всего 100 тысяч рублей © Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Добычей грабителей стали всего 100 тысяч рублей

"Разыскивать цыган непросто, так как многие не имеют постоянного места жительства, не находятся по месту регистрации или постоянно меняют адреса, — объясняет криминалист. — Мы нашли тех, к кому похожие по описанию цыгане приезжали, чтобы продать металл, и вышли на 35-летнюю Наталью Ушакову. Она не раз бывала в Горицах и так втерлась в доверие к Екатерине Фаворисовой, что та даже пускала ее к себе ночевать".

По месту прописки в Тульской области Ушаковой не оказалось. Не было ее ни у родственников, ни у друзей. Следователи резонно предположили, что она попросту скрывается.

"Постепенно мы выяснили, что в последнее время Ушакова тесно общалась с двумя ранее судимыми цыганами — Николаем Демой и Дмитрием Волошиным, а также некой Евой Федчинковой и Василием Комленковым, — добавляет следователь. — Тем временем по следам на веревках, которыми были связаны погибшие, криминалисты определили генотип предполагаемых преступников. Оставалось только их найти".

© Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Убийство произошло накануне Нового года © Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Убийство произошло накануне Нового года

Перекладывание вины

На след подозреваемых вышли весной 2009-го. Вскоре всех, кроме Комленкова, задержали. На допросах они сначала все отрицали, однако под давлением улик сознались в преступлении.

"Ушакова была наводчицей, она знала, что Фаворисовы ей доверяют и у них в доме хранится крупная сумма денег. Об этом Ушакова рассказала Деме и Волошину, которые только освободились из тюрьмы, — объясняет Шипулин. — По сути, она воспользовалась добротой пожилой женщины. Причем бандиты думали, что им не окажут никакого сопротивления, а денег будет гораздо больше".

Получив отпор, преступники жестоко избили пенсионеров, нанеся им несколько ножевых ранений, и задушили. Ключевую роль в этом сыграл дважды судимый Дема.

© Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Обвиняемый Комленков показывает, как убивали семью Фарисовых © Фото предоставлено Отделом криминалистики СУ СКР по Липецкой области Обвиняемый Комленков показывает, как убивали семью Фарисовых

"И Дема, и Ушакова — очень прожженные товарищи. На допросах всеми способами пытались выставить себя в лучшем свете. На самом деле, они изворотливые и хитрые, — вспоминает следователь. — Только под тяжестью улик преступники дали правдивые показания, причем перекладывали вину друг на друга и сильно давили на жалость. В частности, Дема заявил, что после освобождения собирался устроиться на работу, но его никуда не брали. Он решил последний раз "сходить на дело", а потом завязать с криминалом. Верилось в это, конечно, с трудом".

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы. В прошлом году убийца скончался от туберкулеза в колонии строгого режима. Ушаковой и Волошину дали по 18 лет, Федченковой — 15.

Уголовное дело Комленкова выделили в отдельное производство, а самого фигуранта объявили в федеральный розыск. Искали десять лет.

"Этой весной мы получили информацию, что его видели в Тамбовской области, где он прописан. Оперативники сразу выехали туда и около месяца проверяли адреса, где мог появиться беглец, — рассказывает следователь. — И в начале лета Комленкова задержали. Он, конечно, знал, что его ищут, поэтому долго прятался в одном таборе в Ярославской области, лишь периодически выезжая в соседние регионы".

На допросе подозреваемый во всем сознался, но заявил, что убивать никого не хотел. За участие в этом преступлении, по его словам, от главаря банды он получил всего лишь пять тысяч рублей.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Комленков полностью вменяемый. В ближайшее время он предстанет перед судом.