Межгосударственные отношения России и Ирана

Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке.

20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).

Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам, сирийскому и иракскому урегулированию, ситуации в Афганистане.

Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.

1 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран с рабочим визитом для участия в трехсторонней встрече глав России, Ирана и Азербайджана. В ходе визита он встретился с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Роухани

22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены проблематике сирийского урегулирования с учетом совместной работы в астанинском формате.

По окончании встречи Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

4 апреля 2018 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели встречу в Анкаре. Лидеры обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, международной и региональной повестки дня. Также состоялась трехсторонняя встреча глав России, Ирана и Турции.

9 июня состоялась встреча Владимира Путина и Хасана Роухани "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

12 июля Владимир Путин принял старшего советника Верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. Он передал главе российского государства послания от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани.

12 августа президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Актау (Казахстан).

14 июня Владимир Путин и Хасан Роухани побеседовали по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия).

Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.

В мае и сентябре 2019 года Москву с рабочим визитом посещал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются в рамках сессий ГА ООН, "на полях" других международных мероприятий, общаются по телефону.

На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня, актуальным проблемам Ближнего Востока и Северной Африки.

Поддерживаются межпарламентские связи, налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран.

Россия и Иран ведут совместную работу по поиску эффективных ответов на актуальные вызовы и угрозы современности, включая борьбу с международным терроризмом, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии.

Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Ирана составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,2 миллиарда долларов и импорта – 533,1 миллиона долларов.

За январь-июль 2019 года оборот внешней торговли России и Ирана составил 1,3 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 996,3 миллиона долларов и импорт – 333,7 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Иран основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесину и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование и транспортные средства и др.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др.

Флагман двустороннего партнерства в энергетике – проект сооружения первой в Иране атомной электростанции "Бушер". В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ".

Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков – 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году , третьего блока – в 2026 году.

В марте 2018 года российская компания "Зарубежнефть", ее иранский партнер Dana Energy и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписали договор о разработке двух месторождений в Иране – "Абан" и "Западный Пейдар". "Зарубежнефть" стала единственной российской компанией, заключившей контракт на разработку иранских месторождений. В октябре 2018 года "Зарубежнефть" продала активы в Иран "Промсырьеимпорту" – структуре Минэнерго РФ.

В рамках предоставленных Россией госкредитов компания ООО "ИК "Технопромэкспорт" реализует контракт с иранской стороной на строительство ТЭС "Сирик" на юге Ирана, ООО "РЖД Интернешнл" выполняет проект электрификации железнодорожной линии Гармсар – Инче Бурун.

Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет сельское хозяйство.

Иранский рынок является ключевым в регионе Ближнего Востока и Персидского залива для российских экспортеров продукции АПК. Основными товарными позициями в структуре экспорта из России на территорию Ирана в 2018 году в стоимостном выражении являлись зерновые культуры, подсолнечное масло и баранина.

12 февраля 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РФ, министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей.

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт . В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.

В марте 2018 года стало известно, что Россия создаст в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО).

Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. С 1998 года работает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве. В сотрудничестве с российскими университетами представительство проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду по персидскому языку и литературе, организует практику российских студентов и преподавателей в иранских вузах и на курсах повышения квалификации по персидскому языку в ИРИ.

Для оказания Ирану помощи в подготовке национальных кадров министерство образования и науки РФ выделяет государственные стипендии для приема на обучение иранских граждан в российских вузах.