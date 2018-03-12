Россия создает в Иране центр по послепродажному обслуживанию техники ПВО

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия создает в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО), заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас (там — ред.) делаем специальный сервисный центр", — сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что направление ВТС по созданию российских сервисных центров "будет обязательно развиваться".

РФ в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.