Россия начала закупки у Ирана по программе "нефть в обмен на товары"

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Россия приобрела первую партию нефти у Ирана в объеме 1 миллион баррелей в рамках сделки "нефть в обмен на товары", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Да, действительно в ноябре месяце осуществлена уже первая поставка партии в объеме 1 миллион баррелей. Поставки идут не в Россию, а в другие страны. Россия здесь выступает оператором. И мы заинтересованы в этом, потому что половина средств от этой реализации продуктов идет на закупки российских товаров и услуг для Ирана", — сказал Новак.

Он также отметил, что страны сохраняют планы по объему закупок иранской нефти в объеме 5 миллионов тонн в год, и добавил, что в 2017 году поставок в рамках программы больше не планируется.

"На 2018 год мы также планируем продолжить соответствующее взаимодействие, объемы составят примерно 5 миллионов тонн год", — сказал Новак.

Ранее старт совместной с Ираном программы "нефть в обмен на товары" неоднократно переносился.

Предполагается, что в рамках программы Иран будет поставлять в Россию нефть, за которую страна будет расплачиваться товарами или услугами. Вместе с тем торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский сообщал, что оплата иранской нефти планируется в соотношении 50/50: половина деньгами, половина — товарами. По словам торгпреда, в виде оплаты Россия может предоставлять Ирану, прежде всего, товары для железных дорог. В начале марта Новак сообщал, что объем закупок нефти в Иране в рамках этой бартерной сделки может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. По оценке Луганского, Россия может поставить Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в рамках этой программы.