В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление бывшего президента и представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Киева в "нормандской четверке".
Ранее Кучма заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут подтолкнуть Владимира Зеленского пойти на "неприемлемые" уступки в переговорах с Россией. По его мнению, украинскому лидеру будет нелегко на предстоящей встрече "нормандской четверки", поскольку Зеленский "будет один против трех человек". В список требований, как считает бывший президент, войдет несколько пунктов: расширение полномочий ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных киевским властям территориях.
Неприемлемые амбиции
В Госдуме, комментируя слова Кучмы, отметили, что условия Минских соглашений давно известны всем участникам переговорного процесса. Среди них присутствуют и децентрализация власти, и проведение досрочных местных выборов.
13 сентября, 14:25РИА НовостиКучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе
"Если Украина будет настаивать на каких-то своих личных амбициозных, но неприемлемых для другой стороны конфликта условиях, то все примирительные усилия пройдут впустую", — заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT.
Позицию Кучмы политик счел неискренней и расценил слова о сговоре как желание "погреться в лучах славы".
"Украина обвиняет остальных участников переговоров в заговоре миролюбия? Но ведь гуманизм — это и есть то, что больше всего превозносят в европейских ценностях. Почему же Украина уклоняется от такого самого европейского поступка?" — сказал депутат в комментарии для РИА Новости.
"Стремление к реальным сдвигам"
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков считает, что в текущей ситуации Киеву придется пойти на уступки и перестать блокировать развитие мирного урегулирования.
"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам", — написал Пушков в твиттере.
По словам политика, бывший президент Украины Петр Порошенко препятствовал урегулированию в Донбассе.
"Теперь пришло время уступок для Украины", — добавил Пушков.
Ситуация перед саммитом "четверки"
Место и время переговоров в формате "нормандской четверки" пока не известны. В Берлине ранее состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров четырех участников процесса. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласна на проведение саммита в Париже.
В России рассчитывают на то, что перед мероприятием стороны согласуют отвод сил и средств в трех "пилотных районах" сампровозглашенных республик. Кроме того, Москва призвала контактную группу закрепить формулу, согласно которой Донбасс получит особый статус на постоянной основе после выборов.
Кучма также допустил, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести двусторонние переговоры в ходе саммита "четверки".