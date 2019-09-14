В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление бывшего президента и представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Киева в "нормандской четверке".

Ранее Кучма заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут подтолкнуть Владимира Зеленского пойти на "неприемлемые" уступки в переговорах с Россией. По его мнению, украинскому лидеру будет нелегко на предстоящей встрече "нормандской четверки", поскольку Зеленский "будет один против трех человек". В список требований, как считает бывший президент, войдет несколько пунктов: расширение полномочий ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных киевским властям территориях.

Неприемлемые амбиции

В Госдуме, комментируя слова Кучмы, отметили, что условия Минских соглашений давно известны всем участникам переговорного процесса. Среди них присутствуют и децентрализация власти, и проведение досрочных местных выборов.

"Если Украина будет настаивать на каких-то своих личных амбициозных, но неприемлемых для другой стороны конфликта условиях, то все примирительные усилия пройдут впустую", — заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT

Позицию Кучмы политик счел неискренней и расценил слова о сговоре как желание "погреться в лучах славы".

"Украина обвиняет остальных участников переговоров в заговоре миролюбия? Но ведь гуманизм — это и есть то, что больше всего превозносят в европейских ценностях. Почему же Украина уклоняется от такого самого европейского поступка?" — сказал депутат в комментарии для РИА Новости.

"Стремление к реальным сдвигам"

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков считает, что в текущей ситуации Киеву придется пойти на уступки и перестать блокировать развитие мирного урегулирования.

"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам", — написал Пушков в твиттере

По словам политика, бывший президент Украины Петр Порошенко препятствовал урегулированию в Донбассе.

"Теперь пришло время уступок для Украины", — добавил Пушков.

Ситуация перед саммитом "четверки"

Место и время переговоров в формате "нормандской четверки" пока не известны. В Берлине ранее состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров четырех участников процесса. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласна на проведение саммита в Париже.

В России рассчитывают на то, что перед мероприятием стороны согласуют отвод сил и средств в трех "пилотных районах" сампровозглашенных республик. Кроме того, Москва призвала контактную группу закрепить формулу, согласно которой Донбасс получит особый статус на постоянной основе после выборов.