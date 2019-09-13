На встрече Путина и Эрдогана обсудят вопросы ВТС

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопросы военно-технического сотрудничества будут затронуты на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре 16 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Последняя встреча Эрдогана и Путина прошла на авиасалоне МАКС-2019, где турецкий президент лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в частности, с истребителями Су-57 и Су-35.