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РИА Новости

На встрече Путина и Эрдогана обсудят вопросы ВТС

16:42 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопросы военно-технического сотрудничества будут затронуты на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре 16 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Последняя встреча Эрдогана и Путина прошла на авиасалоне МАКС-2019, где турецкий президент лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в частности, с истребителями Су-57 и Су-35.
"В продолжение контакта в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал Ушаков журналистам.
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Су-57Юрий УшаковСу-35Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияАнкараБезопасность
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