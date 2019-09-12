ЕР требует проверить сообщения о нападения на члена избиркома в Петербурге

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить факт нападения на члена избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее в СМИ появилась информация, что на избирательном участке в Санкт-Петербурге на члена комиссии напал неизвестный, а присутствовавшая на участке сотрудница полиции не предприняла никаких действий.

"Депутат Госдумы Михаил Старшинов (фракция "Единой России") обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить факт нападения на члена избирательной комиссии в Санкт-Петербурге и принять меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Старшинов подчеркнул, что для "Единой России" принципиально важно, чтобы избирательный процесс в стране проходил в рамках закона, партия будет добиваться справедливости.