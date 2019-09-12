Первый этап подготовки строительства развязки в Кудрово успешно завершен

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В Ленинградской области реализован первый этап инвестиционного соглашения, предусматривающего строительство дорожной развязки, которая свяжет один из самых крупных городов Всеволожского района области – город Кудрово – с федеральной трассой "Кола", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, областные власти приняли на баланс путепровод над Мурманским шоссе, построенный в рамках проекта.

Собеседник агентства напомнил, что местные жители давно говорили о необходимости строительства новой транспортной развязки.

В прошлом году Ленинградская область получила от "Росавтодора" согласие на продление Центральной улицы города непосредственно до Мурманского шоссе, которое переходит в федеральную трассу "Кола", идущей до границы с Норвегией. Таким образом, жители Кудрово смогут получить дополнительный выезд из города, а это, в свою очередь, позволит развести транспортные потоки и разгрузить городскую улично-дорожную сеть, перегруженную из-за большого количества сданных и заселенных многоквартирных новостроек.

Реализация проекта стала возможной благодаря договору пожертвования (документ позволяет властям Ленобласти принять объект на безвозмездной основе), который был подписан между главой дорожного комитета региона Денисом Седовым и генеральным директором управляющей голландской компании ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" Софьей Трофимовой.

"Необходимо до конца года завершить разработку проекта планировки территории будущей развязки, на основе которого будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с ИКЕА. Заказчиком строительства дороги выступит ГКУ "Ленавтодор", - сказал Седов.

Он также отметил, что в начале 2020 года дорожный областной фонд получит от голландских партнеров первый транш в размере 80 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ строительства будущей развязки.