Роструд проведет проверку из-за данных о невыплате зарплаты ученому в МГУ

Вид на внутренний дворик МГУ со стилобата высотки. Архивное фото

Вид на внутренний дворик МГУ со стилобата высотки

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Роструд проведёт предварительную проверку по сообщениям о невыплате зарплаты ученому, преподающему на истфаке МГУ в качестве совместителя, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В Роструде уточнили, что сотрудники МГУ не обращались в службу по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда.

"В соответствии с пунктом 3.2 статьи 10 федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статьёй 357 ТК РФ, в отношении МГУ им. М.В. Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации", – говорится в сообщении.

Ранее ученый, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик написал на своей странице в Facebook , что с 2006 года преподает на историческом факультете МГУ в качестве совместителя, ему предложили преподавать в университете "на безвозмездной основе". По его словам, "МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой". Ученый отметил, что согласился, поскольку "оплата этой работы всегда была символической" и он там преподавал не из-за денег.