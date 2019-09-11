В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Белоусов рассказал, что заявившему о "нулевой зарплате" ученому, член-корреспонденту РАН Аскольду Иванчику не предлагали читать лекции в этом учебном году.
Ранее Иванчик написал на своей странице в Facebook, что с 2006 года преподает на историческом факультете МГУ в качестве совместителя, ему предложили преподавать в университете "на безвозмездной основе". По его словам, "МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой". Ученый отметил, что согласился, поскольку "оплата этой работы всегда была символической", и он там преподавал не из-за денег.
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Как сообщила РИА Новости пресс-служба истфака МГУ, работающие на историческом факультете совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой.
"Иванчик не встречался в начале 2019-2020 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А.И.Иванчиком, не соответствует реальному положению дел", - цитирует пресс-служба Белоусова.