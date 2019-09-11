В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно

Ранее Иванчик написал на своей странице в Facebook, что с 2006 года преподает на историческом факультете МГУ в качестве совместителя, ему предложили преподавать в университете "на безвозмездной основе". По его словам, "МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой". Ученый отметил, что согласился, поскольку "оплата этой работы всегда была символической", и он там преподавал не из-за денег.