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РИА Новости

Эксперт оценил идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто

13:28 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС на маршруте патрулирования
Инспектор ДПС на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ДПС на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Камеры не зафиксируют наличия детей в салоне авто, нарушающего правила дорожного движения, в том числе поэтому на дороге должно быть больше инспекторов ГИБДД, считает лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Комментируя возможное ужесточение в России наказания за нарушение ПДД, если в салоне авто есть дети, Цветков назвал инициативу в целом правильной. При этом за незначительные нарушения вроде парковки или езды по выделенке, по его мнению, существующих штрафов достаточно.
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Он отметил, что "важен ведь не сам факт ужесточения штрафов, но неотвратимость наказания за нарушения". "И мы опять приходим к вопросу, о котором эксперты говорят не первый год – возвращение на улицы сотрудников ГИБДД. Очевидно, что камеры их не заменяют", - сказал Цветков.
По его словам, сегодня человек может годами ездить без прав, может ездить пьяным или в состоянии наркотического опьянения, в том числе и с детьми в салоне, может превышать скорость, лихачить – максимум, что ему грозит, это штраф, зафиксированный камерой.
"Поэтому, пока мы не вернем ГИБДД на улицы, пока мы в разы не увеличим количество профилактических рейдов по выявлению нарушителей ПДД, аварийность на наших дорогах не снизится. И простое увеличение штрафов ни к чему не приведет", - заключил Цветков.
Ранее кабмин поручил Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в салоне машины находятся несовершеннолетние.
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Антон ЦветковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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