Эксперт оценил идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Камеры не зафиксируют наличия детей в салоне авто, нарушающего правила дорожного движения, в том числе поэтому на дороге должно быть больше инспекторов ГИБДД, считает лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Комментируя возможное ужесточение в России наказания за нарушение ПДД, если в салоне авто есть дети, Цветков назвал инициативу в целом правильной. При этом за незначительные нарушения вроде парковки или езды по выделенке, по его мнению, существующих штрафов достаточно.

Он отметил, что "важен ведь не сам факт ужесточения штрафов, но неотвратимость наказания за нарушения". "И мы опять приходим к вопросу, о котором эксперты говорят не первый год – возвращение на улицы сотрудников ГИБДД. Очевидно, что камеры их не заменяют", - сказал Цветков.

По его словам, сегодня человек может годами ездить без прав, может ездить пьяным или в состоянии наркотического опьянения, в том числе и с детьми в салоне, может превышать скорость, лихачить – максимум, что ему грозит, это штраф, зафиксированный камерой.

"Поэтому, пока мы не вернем ГИБДД на улицы, пока мы в разы не увеличим количество профилактических рейдов по выявлению нарушителей ПДД, аварийность на наших дорогах не снизится. И простое увеличение штрафов ни к чему не приведет", - заключил Цветков.