ЦИК обеспокоен, что десятки протоколов в Петербурге не ввели в ГАС "Выборы"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия озабочена тем, что в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении ЦИК РФ.

Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.

Отмечается, что в ЦИК поступили многочисленные обращения, в том числе и от петербургского омбудсмена Александра Шишлова, о нарушениях на муниципальных выборах в Петербурге. В частности, жаловались на высокий уровень "надомного" голосования, вбросы и попытки вбросов избирательных бюллетеней, на удаление наблюдателей с избирательных участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса, а также игнорирование избиркомами жалоб на нарушения в их работе, фальсификации документации.

"Особую озабоченность ЦИК России вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования. При этом недопустимы ссылки на заявление председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой, касающееся рекомендации Санкт-петербургской избирательной комиссии исключительно по выборам губернатора Санкт-Петербурга: не торопиться с определением результатов. Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам", - говорится в заявлении ЦИК на сайте.

В Центризбиркоме напомнили, что за проведение муниципальных выборов отвечает не Санкт-петербургский избирком, а организующие их избирательные комиссии муниципальных образований. Отмечается, что если решение о результатах соответствующих выборов избирательной комиссией муниципального образования еще не принято, участникам избирательного процесса необходимо незамедлительно обратиться в эту комиссию с жалобой на нарушения законодательства, при этом комиссия обязана рассмотреть все поступившие жалобы и принять по ним решения до определения результатов выборов.

Если такие заявления избирательной комиссией муниципального образования рассмотрены не будут, следует обращаться с соответствующей жалобой в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и информировать об этом ЦИК России, говорится в заявлении.

"Каждая такая ситуация будет внимательно изучена, взята на контроль в ЦИК России, и в случае необходимости будут приняты все соответствующие меры реагирования в целях восстановления нарушенных избирательных прав. Необходимость оперативного осуществления вышеуказанных действий обусловлена тем, что принятое избирательной комиссией муниципального образования решение о результатах выборов может быть отменено только судом при условии, если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей", - отметили в ЦИК.

Подчеркивается, что Центризбирком поддерживает любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах.