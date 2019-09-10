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РИА Новости

ЦИК обеспокоен, что десятки протоколов в Петербурге не ввели в ГАС "Выборы"

20:17 10.09.2019 (обновлено: 20:18 10.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Герб Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия озабочена тем, что в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении ЦИК РФ.
Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.
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Отмечается, что в ЦИК поступили многочисленные обращения, в том числе и от петербургского омбудсмена Александра Шишлова, о нарушениях на муниципальных выборах в Петербурге. В частности, жаловались на высокий уровень "надомного" голосования, вбросы и попытки вбросов избирательных бюллетеней, на удаление наблюдателей с избирательных участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса, а также игнорирование избиркомами жалоб на нарушения в их работе, фальсификации документации.
"Особую озабоченность ЦИК России вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования. При этом недопустимы ссылки на заявление председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой, касающееся рекомендации Санкт-петербургской избирательной комиссии исключительно по выборам губернатора Санкт-Петербурга: не торопиться с определением результатов. Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам", - говорится в заявлении ЦИК на сайте.
В Центризбиркоме напомнили, что за проведение муниципальных выборов отвечает не Санкт-петербургский избирком, а организующие их избирательные комиссии муниципальных образований. Отмечается, что если решение о результатах соответствующих выборов избирательной комиссией муниципального образования еще не принято, участникам избирательного процесса необходимо незамедлительно обратиться в эту комиссию с жалобой на нарушения законодательства, при этом комиссия обязана рассмотреть все поступившие жалобы и принять по ним решения до определения результатов выборов.
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Если такие заявления избирательной комиссией муниципального образования рассмотрены не будут, следует обращаться с соответствующей жалобой в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и информировать об этом ЦИК России, говорится в заявлении.
"Каждая такая ситуация будет внимательно изучена, взята на контроль в ЦИК России, и в случае необходимости будут приняты все соответствующие меры реагирования в целях восстановления нарушенных избирательных прав. Необходимость оперативного осуществления вышеуказанных действий обусловлена тем, что принятое избирательной комиссией муниципального образования решение о результатах выборов может быть отменено только судом при условии, если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей", - отметили в ЦИК.
Подчеркивается, что Центризбирком поддерживает любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах.
"Указанная ситуация в очередной раз свидетельствует о необходимости внесения в законодательство о выборах изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований и повышение степени их ответственности за нарушения прав участников избирательного процесса. Соответствующий пакет предложений будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время", - отметили в ЦИК.
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