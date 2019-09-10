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РИА Новости

В управделами президента ответили на публикации об "агенте США" Смоленкове

11:10 10.09.2019 (обновлено: 21:42 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В управлении делами президента России прокомментировали публикации американских СМИ об "информаторе США" Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова сказала РИА Новости, что упомянутый человек не является их сотрудником.
Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации рассказал CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
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Со дна постучали
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного отношения Дональда Трампа к секретным документам.
По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает имени из соображений безопасности.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве в США и аппарате российского правительства.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту историю откровенным фейком, призванным дискредитировать американского лидера.
Сам президент США тоже отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.
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Эксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаЕлена КрыловаМедиавойныДональд ТрампСовет Федерации РФCNN (телеканал)Франц КлинцевичМоскваВ миреРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Скорее всего, это умышленный вброс дезы со стороны ЦРУ, чтобы прикрыть настоящего агента.
10 сентября, 11:51
scoffer
1841006
Я так понимаю, раз что то именно сейчас "всплывает", то кому то это надо? Грядут "интересные" события. Походу США подготовили нового Радченкова. Что ж, посмотрим что будет дальше.
10 сентября, 11:52
НЕНикита Ермаков
1200001
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