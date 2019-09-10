В управделами президента ответили на публикации об "агенте США" Смоленкове

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В управлении делами президента России прокомментировали публикации американских СМИ об "информаторе США" Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова сказала РИА Новости, что упомянутый человек не является их сотрудником.
Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации рассказал CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
Вчера, 17:29РИА НовостиСо дна постучали
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного отношения Дональда Трампа к секретным документам.
По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает имени из соображений безопасности.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве в США и аппарате российского правительства.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту историю откровенным фейком, призванным дискредитировать американского лидера.
Сам президент США тоже отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.
Вчера, 08:54Сказано в эфиреЭксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.