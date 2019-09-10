В управделами президента ответили на публикации об "агенте США" Смоленкове

Эксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживает Американские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.