В Совфеде назвали историю CNN с "российским шпионом" откровенным фейком

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Опубликованная американским телеканалом CNN история о "российском шпионе" является откровенным фейком, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям, сообщил ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
"Разумеется, все это откровенный фейк, причем в довольно топорном исполнении. Время "Штирлицев" безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем "внутри российского руководства" в принципе не может быть речи", - написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор полагает, что CNN выполнял определенный заказ. "Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США. Ну, и заодно решили дать понять всему миру, что США по-прежнему держат руку на пульсе, имея везде свои глаза и уши, что позволяет им обладать информацией, которая всем остальным и не снилась", - считает он.
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