В Совфеде назвали историю CNN с "российским шпионом" откровенным фейком

Спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям, сообщил ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".

Сенатор полагает, что CNN выполнял определенный заказ. "Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США. Ну, и заодно решили дать понять всему миру, что США по-прежнему держат руку на пульсе, имея везде свои глаза и уши, что позволяет им обладать информацией, которая всем остальным и не снилась", - считает он.