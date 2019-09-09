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РИА Новости
Медиавойны

В Совфеде назвали историю CNN с "российским шпионом" откровенным фейком

21:19 09.09.2019 (обновлено: 07:53 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Опубликованная американским телеканалом CNN история о "российском шпионе" является откровенным фейком, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям, сообщил ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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"Разумеется, все это откровенный фейк, причем в довольно топорном исполнении. Время "Штирлицев" безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем "внутри российского руководства" в принципе не может быть речи", - написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор полагает, что CNN выполнял определенный заказ. "Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США. Ну, и заодно решили дать понять всему миру, что США по-прежнему держат руку на пульсе, имея везде свои глаза и уши, что позволяет им обладать информацией, которая всем остальным и не снилась", - считает он.
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