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РИА Новости

Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России

23:25 09.09.2019 (обновлено: 10:05 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.
Ранее CNN со ссылкой на источники передавал, что спецслужбы США якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По сообщениям телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Источник утверждает, что информатора эвакуировали из-за опасений, что Трамп "небрежно относился к секретным документам". Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения об "Исламском государстве"*.
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При этом Трамп поддержал ЦРУ, которое не отрицало сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за Трампа.
Ранее сенатор Франц Клинцевич назвал историю CNN о "шпионе" фейком. По мнению парламентария, телеканал "выполнял заказ по очередной попытке дискредитации Трампа". Как отметил член Совфеда, CNN старался выставить главу Белого дома "неумехой, способным разрушить американскую агентурную сеть".
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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МедиавойныДональд ТрампСергей ЛавровЦентральное разведывательное управлениеCNN (телеканал)Франц КлинцевичРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так то, у нас половина высокопоставленных информаторы, иначе бы детишек и деньги за бугром не держали.
9 сентября, 23:47
Евгений Агафонов
120308028
Такре чувство, что в CNN работают украинцы....фэйки один в один....уровень один в один.....отношение к ним один в лдин.
10 сентября, 01:12
Константин Чистов
68500017
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