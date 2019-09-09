Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.

Ранее CNN со ссылкой на источники передавал , что спецслужбы США якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По сообщениям телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Источник утверждает, что информатора эвакуировали из-за опасений, что Трамп "небрежно относился к секретным документам". Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения об "Исламском государстве"*.

При этом Трамп поддержал ЦРУ, которое не отрицало сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за Трампа.

Ранее сенатор Франц Клинцевич назвал историю CNN о "шпионе" фейком. По мнению парламентария, телеканал "выполнял заказ по очередной попытке дискредитации Трампа". Как отметил член Совфеда, CNN старался выставить главу Белого дома "неумехой, способным разрушить американскую агентурную сеть".