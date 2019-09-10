Шумков назвал приоритетного кандидата от Курганской области в Совфед

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Курганской области Вадим Шумков назвал приоритетным представителем в Совет Федерации от региона действующего сенатора Елену Перминову, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, Шумков набрал 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.
"Вадим Михайлович Шумков назвал приоритетного кандидата в сенаторы – это Елена Перминова", - сказал собеседник агентства.
В качестве кандидатов в сенаторы Шумковым были представлены двое действующих членов Совета Федерации от региона: Елена Перминова (представляет губернатора Курганской области) и Сергей Лисовский (представляет заксобрание Курганской области), а также заместитель губернатора - начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков.
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