Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T09:53Z
https://ria.ru/20190910/1558512684.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:379:1560:1256_1036x0_80_0_0_8a6fbb9996a3c0080cd95fbdede18fb5.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Шумков назвал приоритетного кандидата от Курганской области в Совфед

09:53 10.09.2019
157
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области В. Шумков
Губернатор Курганской области В. Шумков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Курганской области В. Шумков
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Курганской области Вадим Шумков назвал приоритетным представителем в Совет Федерации от региона действующего сенатора Елену Перминову, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, Шумков набрал 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.
Бату Хасиков
Вчера, 15:46Единый день голосования
Хасиков хочет, чтобы экс-квнщик Тарбаев представлял Калмыкию в Совфеде
"Вадим Михайлович Шумков назвал приоритетного кандидата в сенаторы – это Елена Перминова", - сказал собеседник агентства.
В качестве кандидатов в сенаторы Шумковым были представлены двое действующих членов Совета Федерации от региона: Елена Перминова (представляет губернатора Курганской области) и Сергей Лисовский (представляет заксобрание Курганской области), а также заместитель губернатора - начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
000011
Обсудить 0
Единый день голосованияВадим ШумковСовет Федерации РФРоссияКурганская областьПолитика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
РИА
Новости
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
Испанский политик Мигель Крус Родригес
В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
Лента
новостей
Протесты в порту Польши против разгрузки угля
В порту Гданьска активисты Greenpeace заблокировали судно с углем
Дом правительства РФ
В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
Стенд компании Huawei
Huawei назвала действия США против нее плохим сигналом для всего бизнеса
Автомобиль скорой помощи в Нидерландах
Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева
Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
Пригород Дамаска
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Бюллетень на избирательном участке
Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Денисова: Путин помиловал десять украинцев из 35 вернувшихся на родину
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Валерий Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
10:06В Академии наук Китая оценили стремление российских ученых к исследованиям
Лента новостейМолния