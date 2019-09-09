В Тульскую облдуму по итогам выборов вошли представители шести партий

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Тульская областная Дума седьмого созыва по итогам выборов будет представлена шестью партиями, в то время как в предыдущем созыве работали депутаты только от трех партий.

В воскресенье, в единый день голосования, жители Тульской области выбирали депутатов облдумы седьмого созыва.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, "Единая Россия" набрала 50,27% голосов избирателей, КПРФ — 14,49%, ЛДПР — 10,39%, "Справедливая Россия" — 7,09%, "Коммунисты России" — 5,67%, Партия пенсионеров — 5,93%, "Яблоко" — 2,30%. В облдуму войдут партии, набравшие более пяти процентов голосов.

"Двенадцать депутатских мандатов по единому избирательному округу распределились следующим образом: "Единая Россия" — 6, КПРФ — 2, "Коммунисты России" — 1, ЛДПР — 1, "Справедливая Россия" — 1, Партия пенсионеров — 1", — говорится в сообщении регионального избиркома.

Еще 24 мандата будут распределены между победителями в одномандатных округах, информирует облизбирком. Так, единороссы получают 21 мандат, справороссы — 1 мандат, еще один мандат уходит представителю ЛДПР и один — депутату от Партии Роста.

Таким образом, получается, что в региональном парламенте будут представители шести партий. По данным официального сайта Тульской облдумы, в предыдущем созыве были депутаты только от трех партий: ЕР, ЛДПР и КПРФ.