Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:13Z
https://ria.ru/20190909/1558475486.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155847/45/1558474541_0:363:2995:2048_1036x0_80_0_0_d12a4c6f9154f5794686c948b4657d4b.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме

10:27 09.09.2019 (обновлено: 14:13 09.09.2019)
34408
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, КПРФ занимает 13 мест, члены партий "Яблоко" и "Справедливая Россия" лидируют в трёх округах, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Больше всего - 26 мандатов - получают самовыдвиженцы, 13 мандатов - КПРФ, и по три мандата "Справедливая Россия" и "Яблоко", - сказал Горбунов.
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
10:19Выборы в Мосгордуму
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.
После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
511343592
Обсудить 35
Выборы в МосгордумуЛДПРКПРФЕдиная РоссияМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
"Больше всего - 26 мандатов - получают самовыдвиженцы - Сколько из них члены "ЕР" ?
9 сентября, 10:54
aalexandr2403
4920001
Ер - 90% они скрывают свою принадлежность.
9 сентября, 11:49
Dmitriy Koshnikov
4620003
Рекомендуем
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния