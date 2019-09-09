Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, КПРФ занимает 13 мест, члены партий "Яблоко" и "Справедливая Россия" лидируют в трёх округах, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Больше всего - 26 мандатов - получают самовыдвиженцы, 13 мандатов - КПРФ, и по три мандата "Справедливая Россия" и "Яблоко", - сказал Горбунов.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.
После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019