Места в парламенте Севастополя достанутся пяти партиям

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. После обработки 98,37% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания в Севастополе в новый состав парламента по партийным спискам проходят пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СР и Партия пенсионеров, сообщил глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко.

По его словам, явка по итогам обработки бюллетеней со 181 из 184 участков составила 29,05%. Подсчет голосов на трех участках продолжается.

"После обработки 98,37% протоколов партия "Единая Россия" получает 38,47% по партийным спискам на выборах в заксобрание Севастополя, у КПРФ – 18,74%, у ЛДПР – 18,46%, "Справедливая Россия" - 8,84%, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,89%, "Коммунисты России" – 3,81%. Партия, набравшая 5% обязательно получит мандат, значит в парламент проходит пять партий", - сказал Даниленко.

Избирательный порог для прохождения партии в парламент составляет 5%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.

Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.