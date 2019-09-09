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РИА Новости
Единый день голосования

Места в парламенте Севастополя достанутся пяти партиям

05:47 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. После обработки 98,37% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания в Севастополе в новый состав парламента по партийным спискам проходят пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СР и Партия пенсионеров, сообщил глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко.
По его словам, явка по итогам обработки бюллетеней со 181 из 184 участков составила 29,05%. Подсчет голосов на трех участках продолжается.
"После обработки 98,37% протоколов партия "Единая Россия" получает 38,47% по партийным спискам на выборах в заксобрание Севастополя, у КПРФ – 18,74%, у ЛДПР – 18,46%, "Справедливая Россия" - 8,84%, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,89%, "Коммунисты России" – 3,81%. Партия, набравшая 5% обязательно получит мандат, значит в парламент проходит пять партий", - сказал Даниленко.
Избирательный порог для прохождения партии в парламент составляет 5%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.
По результатам выборов парламента первого созыва в 2014 году в заксобрание смогли пройти две партии: "Единая Россия" получила 76,7%, а ЛДПР 7,4%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛДПРКПРФСправедливая РоссияЕдиная РоссияСевастопольПолитика
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