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РИА Новости
Единый день голосования

Шипулин увеличил отрыв от конкурентов на довыборах в Свердловской области

01:44 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкКандидат в Государственную думу Антон Шипулин
Кандидат в Государственную думу Антон Шипулин
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Кандидат в Государственную думу Антон Шипулин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 93,9% протоколов лидирует кандидат от "Единой России" Антон Шипулин с 41,16%, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным информтабло ЦИК, Шипулин после обработки 93,9% протоколов набирает 41,05% голосов.
На втором месте кандидат Алексей Коровкин от "Справедливой России" (24,29%), на третьем кандидат от КПРФ Габбас Даутов (14,09%).
По итогам обработки 85,21% протоколов, Шипулин набирал 40,93% голосов, Коровкин - 24,2%.
Антон Шипулин - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАнтон ШипулинКПРФГосдума РФСвердловская областьРоссияПолитика
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