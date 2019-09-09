Шипулин увеличил отрыв от конкурентов на довыборах в Свердловской области

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 93,9% протоколов лидирует кандидат от "Единой России" Антон Шипулин с 41,16%, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным информтабло ЦИК, Шипулин после обработки 93,9% протоколов набирает 41,05% голосов.

На втором месте кандидат Алексей Коровкин от "Справедливой России" (24,29%), на третьем кандидат от КПРФ Габбас Даутов (14,09%).

По итогам обработки 85,21% протоколов, Шипулин набирал 40,93% голосов, Коровкин - 24,2%.