Владимиров набирает 79,73% на выборах главы Ставрополья после обработки

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 79,73% после обработки 82,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 82,01% протоколов, Владимиров набирает 79,73% голосов, Виктор Соболев из КПРФ - 9,28%, Геннадий Ефимов от ЛДПР- 3,89%, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 2,86%, Александр Кузьмин от "Справедливой России" - 2,54%.