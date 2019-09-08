В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

ВОЛГОГРАД, 8 сен — РИА Новости. Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.
"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков. Обстоятельства уточняются", — сообщил Ярлыкин.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома, умер кандидат от партии КПРФ Вадим Чистяков 1969 года рождения.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России