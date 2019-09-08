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РИА Новости
Единый день голосования

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

13:00 08.09.2019 (обновлено: 16:12 08.09.2019)
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© Фото : Сталинградский ОБКОМ КПРФКандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков
© Фото : Сталинградский ОБКОМ КПРФ
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 сен — РИА Новости. Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.

"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе, один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков. Обстоятельства уточняются", — сообщил Ярлыкин.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома, умер кандидат от партии КПРФ Вадим Чистяков 1969 года рождения.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияКПРФВолгоградВолгоградская областьПолитика
Популярные комментарии
А говорят у нас живут до 70 лет. Даже депутаты в 50 лет помирают
8 сентября, 13:31
Андрей Королёв
52301207
Значит хороший был человек, надо искать кому это выгодно. Кто его конкурент какая партия. Царство ему небесное... Часто умирать стали и молодые.
8 сентября, 15:08
Валентин Седякин
3300706
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