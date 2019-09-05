Сергеев раскритиковал приказ отчитываться о контактах с зарубежными учеными

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Приказ министерства науки и высшего образования РФ о необходимости российским ученым отчитываться о контактах с иностранными коллегами наносит удар по интересам отечественной науки, потому что и многие зарубежные специалисты не захотят теперь ехать в Россию, и определенная часть молодежи в РФ не захочет идти в сектор исследований, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В августе газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы приказа Минобрнауки от 11 февраля, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи - представлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы. Утверждалось, что приказ был разослан в июле. После данной публикации Минобрнауки сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских ученых с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Выступая на Восточном экономическом форуме-2019, Сергеев сказал, что в РАН "были сильно удивлены" появлением этого приказа.

"У нас, как во всех странах, есть учреждения, которые работают с гостайной по закрытой тематике. Для них министерство не изобрело ничего нового", - сказал Сергеев. "Но если посмотреть на текст приказа, то кажется, что он относится ко всем учреждениям. И эта новость взорвала научную общественность", - отметил глава РАН.

Сергеев напомнил, что в рамках нацпроекта "Наука" поставлена задача расширять научно-техническое сотрудничество России с другими странами.

"Если это дойдет до наших иностранных коллег, то тот человек, который собирается ехать в Россию, увидит, что его визави, к которому он едет, после каждой встречи должен писать, о чем они говорили", - сказал Сергеев. "Я думаю, что эта информация остановит многих, кто собирается ехать", - добавил он.

С другой стороны, и российские молодые люди, собирающиеся идти в науку, увидят, что "должны делать вот это, вот это и вот это", продолжил Сергеев.

"Я боюсь, что публикация этого приказа привела к тому, что значительное количество наших молодых людей, размышляющих, где им работать, сделало окончательный вывод, что не в нашей стране, а определенное количество наших иностранных коллег, которые это прочитали, приняли решение ограничить сотрудничество с нами", - резюмировал глава РАН.