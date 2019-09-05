Межгосударственные отношения России и Малайзии

Визит премьер-министра РФ Д.Медведева в Малайзию для участия в Восточноазиатском саммите

Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года.

Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия-АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави.

В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 году официальный визит в Россию осуществил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави.

Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи президента РФ Владимира Путина с занимавшим пост премьер-министра Малайзии Наджибом Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия-АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи.

13 ноября 2018 года Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В 2005 году (дважды), 2010, 2013 и в 2015 годах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Малайзии. В 2013 и 2017 годах Россию с рабочими визитами посещал занимавший в то время пост главы МИД Малайзии Анифа Аман.

31 июля 2019 года "на полях" встречи Россия-АСЕАН в Бангкоке состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Развиваются межпарламентские связи. В марте 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Малайзию с официальным визитом. 21-24 сентября 2016 года состоялся официальный визит в Россию председателя сената парламента Малайзии Санаси Вигнесваран.

В марте 2019 года Малайзию с рабочим визитом посетила делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем комитета Виктором Бондаревым. Состоялась встреча российских законодателей с председателем сената парламента Малайзии Санаси Вигнесвараном, заместителем минобороны Малайзии Лю Чин Тонгом, командующим малазийских ВВС генералом Аффенди Буангом, а также с личным составом ВВС, дислоцирующимся на военном аэродроме Субанг.

27 августа 2019 года Малайзию посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В ходе рабочего визита Патрушев встретился с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, гендиректором Совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, а также провел ряд межведомственных консультаций.

Поддерживаются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств.

Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии.

Среди приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – авиационная и судостроительная промышленность, химическая индустрия, сфера цифровых технологий, сельское хозяйство и другие.

По данным ФТС России, в 2018 году товарооборот России с Малайзией составил 2,71 миллиарда долларов , увеличившись на 26,4% по сравнению с 2017 годом, из них российский экспорт – 1,09 миллиарда долларов, импорт – 1,63 миллиарда долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот России с Малайзией составил 1,42 миллиарда долларов , из них российский экспорт – 0,62 миллиарда долларов, импорт –0,80 миллиарда долларов.

В структуре экспорта России в Малайзию преобладают минеральные продукты и продукция химической промышленности. В структуре импорта основная доля пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета.

В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано Соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ожидается, что ее первое заседание пройдет осенью 2019 года в Москве.

В рамках сотрудничества в нефтегазовой сфере малайзийская корпорация Petronas в июле 2006 года приобрела пакет акций компании "Роснефть" на 1,1 миллиарда долларов. В 2006-2007 годах Petronas подписала меморандумы о сотрудничестве с "Роснефтью" и ОАО "Газпром".

С января 2014 года в Малайзии начало функционировать предприятие по поставке калийных удобрений для местных государственных плантаций – совместный проект ОАО "Уралкалий" и Федерального агентства по развитию земель Малайзии.

В феврале 2018 года нижегородский холдинг "Оргхим" объявил о старте строительства завода по изготовлению неканцерогенных ("зеленых") технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей на территории порта Tanjung Langsat (Танджунг Лангсат) в малайзийском штате Джохор.

Продуктивно работает на малайзийском рынке ОАО "Лаборатория Касперского", обеспечивающая до 40% всего антивирусного программного обеспечения.

В июне 2018 года Малайзия закупила неонатальную технику российского холдинга "Швабе" – инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, фототерапевтические облучатели и обогреватели. Аппаратурой, которая обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой, будут оснащены частные клиники Куала-Лумпура.

В ноябре 2018 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical Group и "Русатом Хэлскеа", дочернее предприятие "Росатома", договорились о совместной реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери в Малайзии.

Развиваются научно-технические связи, поддерживаются стабильные связи по военной и военно-технической линии, а также в аэрокосмической сфере.

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малайзийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году . В июле 2017 года Рособоронэкспорт и совместное предприятие ATSC подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставки запчастей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов. Также Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и обслуживании парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны.

В марте 2019 года Российские компании приняли участие в выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019 в Лангкави, где были представлены стенды "Ростех", "ОАК", "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт", ОСК, "Высокоточные комплексы". На выставке выступила авиационная группа "Русские витязи" на новейших самолетах Су-30СМ.

В октябре 2007 года осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле.

В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника.

В 2017 году информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим информационном агентством Малайзии Bernama. Оно ознаменовало возвращение агентства на малазийский медиарынок, на котором Российская Федерация отсутствовала около 20 лет.

Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма.

С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры.

В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы.

Малайзийские студенты обучаются на контрактной основе в российских вузах, в основном по медицинским и инженерным специальностям.

В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.