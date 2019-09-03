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РИА Новости
Туризм

Летом россияне стали чаще путешествовать по стране

06:11 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту "Симферополь" имени И. К. Айвазовского
Пассажиры в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Москва, Симферополь, Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды летом 2019 года стали самыми популярными авианаправлениями у российских туристов, сообщает Aviasales.
Согласно данным туристического поисковика, на эти города пришлось 44% всех бронирований. В целом, по результатам летних покупок авиабилетов доля путешествий по России среди пользователей сервиса за год увеличилась с 75% до 76%.
По сравнению с показателями прошлого года, почти в два раза увеличился спрос на перелеты в Геленджик, Махачкалу и Омск. В полтора раза стали популярнее рейсы в Анапу, Симферополь, Волгоград, Казань и Сургут.
Примерно на 30-40% вырос спрос на авиапутешествия в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Уфу и Челябинск.
В список направлений, куда россияне стали реже летать, попали Самара, Белгород, Пенза и Нальчик. Падение спроса составило в пределах 10%.
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