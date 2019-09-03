Летом россияне стали чаще путешествовать по стране

Пассажиры в Международном аэропорту "Симферополь" имени И. К. Айвазовского

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Москва, Симферополь, Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды летом 2019 года стали самыми популярными авианаправлениями у российских туристов, сообщает Aviasales.

Согласно данным туристического поисковика, на эти города пришлось 44% всех бронирований. В целом, по результатам летних покупок авиабилетов доля путешествий по России среди пользователей сервиса за год увеличилась с 75% до 76%.

По сравнению с показателями прошлого года, почти в два раза увеличился спрос на перелеты в Геленджик, Махачкалу и Омск. В полтора раза стали популярнее рейсы в Анапу, Симферополь, Волгоград, Казань и Сургут.

Примерно на 30-40% вырос спрос на авиапутешествия в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Уфу и Челябинск.