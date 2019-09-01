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РИА Новости

Вашингтон может увеличить военную финансовую помощь Киеву, заявили в СНБО

15:10 01.09.2019
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© Фото : Министерство финансов УкраиныАлександр Данилюк
Александр Данилюк
© Фото : Министерство финансов Украины
Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, проанализировав ее эффективность, а возможно даже увеличит, сообщил в Варшаве секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на сотрудника администрации США, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Издание отмечает, что вопрос пока находится на рассмотрении и предназначенные для Украины средства заморожены.
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"Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она в прямых интересах США. Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить и о ее увеличении", - сказал Данилюк агентству "Укринформ" в Варшаве.
Данилюк отметил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
Секретарь СНБО также обратил внимание, что эта информация была трактовкой издания Politico, а не прямой цитатой президента Трампа.
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