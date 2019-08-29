Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Данное решение вызвано стремлением американского лидера убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона, отметил собеседник издания.

Средства, пока не определится их судьба, будут заморожены, пишет Politico. Решить вопрос финансовой помощи должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Ранее бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.