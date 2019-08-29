Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T07:20Z
https://ria.ru/20190829/1558014882.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине

06:36 29.08.2019 (обновлено: 07:20 29.08.2019)
24105
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Данное решение вызвано стремлением американского лидера убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона, отметил собеседник издания.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
28 июня, 08:00РИА Новости
Как Литва "по-братски" вооружает Украину
Средства, пока не определится их судьба, будут заморожены, пишет Politico. Решить вопрос финансовой помощи должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В этом финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Ранее бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности.
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.
Против продажи оружия Киеву также высказывались многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 августа, 08:00РИА Новости
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
146181541119
Обсудить 20
Марк ЭсперДжон БолтонДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
..появились сомнения у Трампа, что хохлы растаскивают и продают его помощь? Так это их сущность и жизненное кредо))
29 августа, 06:55
Владимир Калашников
5661002
Ключевая фраза в заявлении "используются в интересах Вашингтона", так что интересы самой не залежной тут не в счет, для них она просто средство для достижения своих целей.
29 августа, 07:08
ВВВячеслав Вячеславович
4530001
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
РИА
Новости
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Посадка Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Лента
новостей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Полиция
Знакомые изнасилованной в Анапе волейболистки рассказали о ее состоянии
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Здание Госдумы РФ
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Солдаты армии Бундесвера
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
Пенсия
Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния