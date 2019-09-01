Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых также были женщины) осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1

Утром во время проводившейся во дворе учебного заведения праздничной линейки, посвященной Дню знаний, из подъехавшего укрытого тентом грузового автомобиля внезапно выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматического оружия поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание школы . Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.

Террористы согнали большую часть заложников в спортивный зал школы, который заминировали. Всего в нем было установлено и подключено к электровзрывной цепи не менее 15 самодельных взрывных устройств. В качестве меры устрашения со стороны боевиков порядка десяти заложников были расстреляны.

Для освобождения заложников в Беслан были немедленно направлены подразделения Центра специального назначения ФСБ России, создан оперативный штаб. Район проведения спецоперации блокировали подразделения внутренних войск МВД России, были созданы два рубежа оцепления вокруг школы и проведена эвакуация жителей из близлежащих домов.

Сначала террористы не выдвигали никаких требований , но по прошествии некоторого времени заявили о своем желании видеть в стенах школы президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля (а также, по некоторым данным, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики и освобождения ранее арестованных террористов). Но в соответствии с федеральным законом "О борьбе с терроризмом", оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые террористами.

В течение 1-3 сентября на контакт с боевиками пытались выйти советник президента РФ Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также представители властей и общественные деятели. Все три дня террористы отказывались от передачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания, а также от денежного вознаграждения за освобождение заложников.

Единственным человеком, которого боевики 2 сентября – согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и малолетних детей.

На третий день членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата.

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва . Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начали спецподразделения. Началась стрельба, из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны террористами в течение первых двух дней). Сотрудники спецподразделений стали предпринимать меры по спасению людей, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам.

Через несколько минут после взрывов часть оставшихся в живых в спортзале людей террористы заставили переместиться в другие помещения школы, большинство – в столовую, расположенную в противоположном от него конце коридора. В руках террористов продолжали оставаться более двухсот человек.

Сотрудники спецподразделений, заняв спортзал, начали эвакуировать оставшихся в нем раненых и обессиленных людей и одновременно вели бой с боевиками, который продолжался до позднего вечера. Здание школы было частично разрушено.

4 сентября проводился разбор завалов, поиск и извлечение тел погибших, осуществлялись оперативно-следственные мероприятия.

Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу. Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, два сотрудника "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. Ранения получили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащие).

Помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, заложники испытали тяжелейший психологический шок . Более двух суток, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов.

Потерпевшими от нападения боевиков на школу в Беслане были признаны 1315 человек.

По факту захвата заложников в Беслане было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России – "убийство", "терроризм", "захват заложников".

По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены.

Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.

Главари террористического подполья, спланировавшие эту акцию, – Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы

В 2004 году в связи с терактом в Северной Осетии 6-7 сентября были объявлены днями траура в России.

С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом . Он установлен федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.

Разрушенную школу восстанавливать не стали. На ее территории был открыт мемориальный комплекс. Его центральной частью стал школьный спортзал, вокруг которого возведен золотой каркас из металлических опор. Верх каркаса напоминает контур венка. Оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. В школе установили таблички с именами погибших сотрудников спецподразделений и МЧС.

Одна из центральных улиц городка Кампо Сан Мартино (Campo San Martino), находящегося в северо-итальянской области Венето, была названа Улицей Детей Беслана в 2015 году