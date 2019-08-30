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РИА Новости

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

14:28 30.08.2019 (обновлено: 17:16 30.08.2019)
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© Владимир АстапковичРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© Владимир Астапкович
АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", — сказал Эрдоган журналистам.
Он добавил, что, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".
Главной темой сотрудничества с Россией в оборонной сфере Эрдоган назвал поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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Второй этап поставок С-400 в Турцию завершится через несколько недель
"Полагаю, что после того, что мы увидели на авиасалоне МАКС, и в этом секторе могут быть разные покупки. Есть шаги, которые делаем по беспилотникам. Нам нужно принять меры предосторожности в отношении нашей оборонной промышленности, с этой точки зрения нужно рассматривать российские самолеты Су-35 и Су-57. Мы хотим быть страной, которая сама идет искать себе рынки", — добавил турецкий лидер.
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, Эрдогана особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57.
Он поинтересовался у Владимира Путина, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса российский лидер ответил положительно.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Покупка Анкарой российского зенитного ракетного комплекса С-400 спровоцировала скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести комплексы Patriot. В ином случае США не исключили возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Турция отказалась идти на уступки.
В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам.
Участие Турции в программе F-35 было свернуто.
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
28 августа, 11:03РИА Новости
Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя TF-X
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Авиасалон МАКССу-57ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Су-57 до сих пор не передан войска всё проходит испытания. Его пока нет
30 августа, 15:18
Хвилософ Хома
85340040
"Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству." Эта фраза, меня пугает..."Разведут" Россию, как обычно. Нет у них понятия чести и совести..
30 августа, 14:47
Georgiy Kravchenko
93201132
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