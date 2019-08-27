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РИА Новости

Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57

15:40 27.08.2019 (обновлено: 02:16 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.
"Это Су-57?.. А он уже летает?" - спросил Эрдоган у Путина во время осмотра экспозиции авиасалона.
"Летает", - подтвердил российский президент.
"А его можно купить?" - поинтересовался Эрдоган.
"Можете купить", - улыбнулся Путин после небольшой паузы, а затем рассмеялся вместе с турецким лидером.
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В конце июля Россия завершила первую часть поставок систем ПВО С-400 Турции, техника была доставлена 30 спецрейсами.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
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Долгожданные поставки новейших систем ПВО начались 12 июля. Так, Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
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Авиасалон МАКС-2019Су-57Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
Популярные комментарии
Можно и продать. Но желательно за деньги турецкие а не за российский кредит. Как это происходит и с С-400 и с Турецким потоком и с АЭС в Турции. Денег на инфраструктуру в стране как бы нет, а кредитовать Турцию находятся.
27 августа, 15:44
Арсений Понфилекно
67400018
Разные конечно. Только если хочется в геополитику поиграть, сделай так, что бы в своей стране всё было хорошо. А за счёт своего населения, кредитовать страну, которая ещё не факт что отдаст кредиты (особенно по АЭС, где они только через 25 лет собираются начать их гасить), как то не очень. Может ведь так произойти, что внутри рванёт похлеще любой геополитики.
27 августа, 15:56
Арсений Понфилекно
63202017
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