Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T02:16Z
https://ria.ru/20190829/1558013533.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155801/36/1558013633_0:0:3276:1843_1036x0_80_0_0_f4ef813b961414e5631b2088669dd639.jpg
РИА Новости

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

01:21 29.08.2019 (обновлено: 02:16 29.08.2019)
9457
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.
Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и возможностью их покупки.

"Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35 – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", - заявил Эрдогана турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.

Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских С-400. В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.
Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию.
Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения. Накануне машину, впервые представленную на статической экспозиции МАКС, осмотрели Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
27 августа, 15:40РИА Новости
Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
234915323
Обсудить 9
Су-57F-35Су-35ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Может и купит за наши деньги на цветной металлолом.
29 августа, 05:48
Александр Карпенко
18100013
Как все радовались, что турок приехал покупать...А оказывается, "он не исключил...." Почувствуйте разницу. Купит F-35, однозначно. Турция наш партнер, как бы, а США союзник по НАТО. А это большая разница.
29 августа, 04:30
MMaestro201261
1200007
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Лента
новостей
Полиция
Знакомые изнасилованной в Анапе волейболистки рассказали о ее состоянии
Мать с новорожденным ребенком
В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармкомпании
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Молоток и наручники на столе у судьи
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России началось серийное производство МиГ-35
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
Здание Госдумы РФ
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния