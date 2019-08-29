Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

"Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35 – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", - заявил Эрдогана турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.