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РИА Новости

Экс-главу газовой компании Ставрополья задержали по делу Арашукова-старшего

12:37 30.08.2019
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Силовики задержали бывшего гендиректора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова по делу Рауля Арашукова, он арестован, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии.
Ранее УФСБ по КЧР сообщало, что Евгамуков подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.
"УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан бывший директор АО "Буденновскгазпромбытсервис" Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске", - говорится в сообщении.
Как отмечается, розыск осуществлялся в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом, возглавляемым бывшим советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
"В четверг судебными органами КЧР в отношении Евгамукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Уали Евгамуков родился 19 июля 1960 года в ауле Псыж Прикубанского района Ставропольского края. По образованию - преподаватель хореографических дисциплин. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Сенатор Рауф Арашуков в Басманном суде Москвы
30 января, 20:01РИА Новости
Задержанный сенатор Арашуков имеет вид на жительство в ОАЭ
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромСовет Федерации РФМВД РФКраснодарский крайРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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