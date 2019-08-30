Экс-главу газовой компании Ставрополья задержали по делу Арашукова-старшего

ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Силовики задержали бывшего гендиректора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова по делу Рауля Арашукова, он арестован, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии.

Ранее УФСБ по КЧР сообщало, что Евгамуков подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.

"УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан бывший директор АО "Буденновскгазпромбытсервис" Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, розыск осуществлялся в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом, возглавляемым бывшим советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым.

"В четверг судебными органами КЧР в отношении Евгамукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.

Уали Евгамуков родился 19 июля 1960 года в ауле Псыж Прикубанского района Ставропольского края. По образованию - преподаватель хореографических дисциплин. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.