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РИА Новости

Матвиенко призвала школы выработать правила пользования гаджетами

12:05 30.08.2019 (обновлено: 12:25 30.08.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Решение об использовании мобильных телефонов учениками в школах должны принимать сами образовательные учреждения и родители на основе выработанных рекомендаций, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По итогам дискуссии, которая развернулась в обществе, мы убедились, что эта тема актуальная. И вы знаете, сколько было мнений, высказываний экспертов, психологов, родительской общественности, педагогического сообщества. Было проведено много социологических исследований. И большинство жителей нашей страны поддерживают, что нужны правила регулирования использования мобильных телефонов в школах, особенно в младших классах на уроках", - сказала Матвиенко после церемонии посвящения в студенты будущих врачей в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.
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Она напомнила, что была создана рабочая группа, которая подготовила рекомендации по использованию мобильных телефонов учениками в школах.
"Такая профессиональная рабочая группа была создана – это Роспотребнадзор, Рособрнадзор, министерство просвещения, академия образования. И они очень серьезно подошли к этому поручению. Они привлекали общественность, родительский комитет, педагогов. И в итоге были подготовлены рекомендации. Это рекомендации, в которых изложено, что избыточное применение гаджетов на уроках наносит вред здоровью детей. На основе этой рекомендации они высказали предложение о том, чтобы ограничить возможность пользоваться телефонами на уроках. И это мировая практика", - рассказала Матвиенко.
По ее словам, обсуждение этой темы должно продолжиться в школах с учетом выработанных рекомендаций.
"Дальше, я считаю, что уже сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение. Родительские комитеты, педагогические советы должны пообсуждать и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы. И на основании высказанных рекомендаций они уже приняли те решения, которые должны быть реализованы в том или ином учебном заведении. Пока мы поступим так - рекомендации, и далее решение родителей и педагогической общественности. Посмотрим, как эти рекомендации поработают в течение года. Мы будем их мониторить. И через годы мы проведем еще одну дискуссию с тем, чтобы может в чем-то их уточнить, сделать более общими", - сказала спикер Совета Федерации.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на IV Общероссийском родительском собрании. 30 августа 2017
30 августа 2017, 13:19Социальный навигатор
Васильева рассказала, как можно использовать гаджеты в школах
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