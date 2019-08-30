Матвиенко призвала школы выработать правила пользования гаджетами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Решение об использовании мобильных телефонов учениками в школах должны принимать сами образовательные учреждения и родители на основе выработанных рекомендаций, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По итогам дискуссии, которая развернулась в обществе, мы убедились, что эта тема актуальная. И вы знаете, сколько было мнений, высказываний экспертов, психологов, родительской общественности, педагогического сообщества. Было проведено много социологических исследований. И большинство жителей нашей страны поддерживают, что нужны правила регулирования использования мобильных телефонов в школах, особенно в младших классах на уроках", - сказала Матвиенко после церемонии посвящения в студенты будущих врачей в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

Она напомнила, что была создана рабочая группа, которая подготовила рекомендации по использованию мобильных телефонов учениками в школах.

"Такая профессиональная рабочая группа была создана – это Роспотребнадзор, Рособрнадзор, министерство просвещения, академия образования. И они очень серьезно подошли к этому поручению. Они привлекали общественность, родительский комитет, педагогов. И в итоге были подготовлены рекомендации. Это рекомендации, в которых изложено, что избыточное применение гаджетов на уроках наносит вред здоровью детей. На основе этой рекомендации они высказали предложение о том, чтобы ограничить возможность пользоваться телефонами на уроках. И это мировая практика", - рассказала Матвиенко.

По ее словам, обсуждение этой темы должно продолжиться в школах с учетом выработанных рекомендаций.