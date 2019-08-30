Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. В пятницу не будет обмена заключенными между Москвой и Киевом, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет", — приводит ее слова издание "Обозреватель".

Она также добавила, что никаких препятствий нет, "все идет планово".

При этом адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные, предположительно, должны участвовать в обмене, объяснил задержку тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не помиловал заключенных россиян.

Утром СМИ сообщили , что в ближайшее время в киевском аэропорту Жуляны может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.

Об этом также писала в фейсбуке сотрудница Рады Анна Исламова, в публикации упоминались моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Однако официальных подтверждений не было. В администрации Зеленского утром в пятницу заявили, что переговоры продолжаются

В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, но точные даты и имена не называются.