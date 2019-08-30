Адвокат назвал сообщения о завершении обмена заключенными с Украиной фейком

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Информация об освобождении российских и украинских заключенных не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные должны участвовать в обмене.

"Это фейк", — подчеркнул он.

Юрист добавил, что украинский лидер пока не помиловал тех, кого готовят к обмену. Все россияне и украинцы из обсуждаемого списка находятся в пункте сбора или в местах заключения, уточнил он.

Утром СМИ сообщили , что в ближайшее время в киевском аэропорту Жуляны может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.

Об этом также писала в Facebook сотрудница Рады Анна Исламова, в публикации упоминались моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

При этом официальных подтверждений не было. В администрации президента Украины Владимира Зеленского утром в пятницу заявили, что переговоры продолжаются

Переговоры об обмене

В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом точные даты и имена не называются.

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28-29 августа. В среду Рыбин уточнил , что дату перенесли из-за бюрократических процедур.