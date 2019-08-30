Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T12:45Z
https://ria.ru/20190830/1558062976.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/138717/82/1387178297_0:0:2876:1618_1036x0_80_0_0_636214bfd4859e1cb1da21551a1d3c70.jpg
РИА Новости

Адвокат назвал сообщения о завершении обмена заключенными с Украиной фейком

09:16 30.08.2019 (обновлено: 12:45 30.08.2019)
10333
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Информация об освобождении российских и украинских заключенных не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные должны участвовать в обмене.

"Это фейк", — подчеркнул он.

Юрист добавил, что украинский лидер пока не помиловал тех, кого готовят к обмену. Все россияне и украинцы из обсуждаемого списка находятся в пункте сбора или в местах заключения, уточнил он.
Утром СМИ сообщили, что в ближайшее время в киевском аэропорту Жуляны может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
28 августа, 14:39РИА Новости
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
Об этом также писала в Facebook сотрудница Рады Анна Исламова, в публикации упоминались моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
При этом официальных подтверждений не было. В администрации президента Украины Владимира Зеленского утром в пятницу заявили, что переговоры продолжаются.

Переговоры об обмене

В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом точные даты и имена не называются.
На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28-29 августа. В среду Рыбин уточнил, что дату перенесли из-за бюрократических процедур.
В свою очередь, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
29 августа, 15:05РИА Новости
Список пленных для обмена еще не утвержден, заявил Медведчук
11643028
Обсудить 1
Обмен заключенными между Россией и УкраинойВалентин РыбинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
Сотрудник СБУ
Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Лента новостейМолния