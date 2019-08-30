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РИА Новости

СМИ: в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными

04:39 30.08.2019 (обновлено: 08:49 30.08.2019)
29854
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В ближайшее время в киевском аэропорту "Жуляны" приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники.
По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.
При этом корреспондент телеканала "Наш", который ведет прямой эфир из аэропорта Жуляны, сообщает, что кроме журналистов там никого нет.
Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.
Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.
На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28 — 29 августа. В среду адвокат Валентин Рыбин заявил, что дату обмена заключенными перенесли из-за бюрократических процедур.
В свою очередь, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
29 августа, 15:05РИА Новости
Список пленных для обмена еще не утвержден, заявил Медведчук
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Обмен заключенными между Россией и УкраинойРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не ясно что по поводу сенцова. вроде ж кремль считает его террористом так как же его на обмен отдали, СМИ об этом умалчивают) очевидно что слова руководства страны расходятся с делом ежедневно практически. Отсутствие самоуважения и уважения к своему народу никогда никому не приносило пользы.
30 августа, 05:03
К Кот Матроскин
86420030
Мы забираем себе светлых людей, а им на их территорию отдаем отмороженных нацистов, пусть сами мучаются. Савченко много помогла порошенко ?
30 августа, 05:47
ffrolgohom
65600111
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