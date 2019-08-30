СМИ: в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В ближайшее время в киевском аэропорту "Жуляны" приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники. В ближайшее время в киевском аэропорту "Жуляны" приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, сообщило изданиесо ссылкой на неназванные источники.

По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.

При этом корреспондент телеканала "Наш", который ведет прямой эфир из аэропорта Жуляны, сообщает, что кроме журналистов там никого нет.

Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook , что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28 — 29 августа. В среду адвокат Валентин Рыбин заявил, что дату обмена заключенными перенесли из-за бюрократических процедур.