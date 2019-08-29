Адвокат заявил о переносе даты обмена задержанными между Россией и Украиной

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Обмен заключенными между Украиной и РФ в четверг точно не состоится, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

"Не сегодня 100%", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос, может ли обмен пройти в четверг.

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.