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РИА Новости

Адвокат заявил о переносе даты обмена задержанными между Россией и Украиной

09:57 29.08.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Обмен заключенными между Украиной и РФ в четверг точно не состоится, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.
"Не сегодня 100%", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос, может ли обмен пройти в четверг.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.
При этом других подробностей Рыбин не сообщил.
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