Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

"В этом году также важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием. <…> Еще одной бедой на Украине является контрабанда, вы это знаете. <…> И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", — подчеркнул политик.