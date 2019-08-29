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РИА Новости

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

17:44 29.08.2019 (обновлено: 01:01 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
За его кандидатуру проголосовали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В своем выступлении в Раде перед назначением Гончарук заявил, что рассчитывает в ближайшее время побороть коррупцию.

"В этом году также важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием. <…> Еще одной бедой на Украине является контрабанда, вы это знаете. <…> И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", — подчеркнул политик.

Избрать Гончарука главой кабмина предложил глава государства Владимир Зеленский, новый премьер ранее занимал пост замглавы президентского офиса.
Согласно конституции теперь новый премьер должен внести на рассмотрение парламента кандидатов в министры.
Глав МИД и Министерства обороны предлагает лично президент.
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