В соответствии с Конституцией Украины ( 1996 ), органом законодательной власти в стране является парламент – Верховная рада.

Конституционный состав Верховной Рады – четыреста пятьдесят народных депутатов : 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 депутатов – по мажоритарной системе.

Верховная рада Украины девятого созыва была избрана в результате внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года . Всего было избрано 424 депутата: 225 депутатов по партийным спискам и 199 – в мажоритарных округах. Это связано с тем, что Крым и Севастополь в марте 2014 года в результате референдума вошли в состав России (Киев продолжает считать эти территории своими). Кроме этого, часть одномандатных избирательных округов находится на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины.

По данным ЦИК, по итогам парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей . На втором месте – "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, на четвертом – партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

Партия президента победила в большинстве областей Украины, кроме Донецкой, Луганской и Львовской. На подконтрольной Киеву территории Донбасса победу одержала "Оппозиционная платформа – за жизнь", набрав в Донецкой области 43,41%, а в Луганской – 49,83%. На втором месте – "Слуга народа", у нее 27,19% голосов в Донецкой и 28,83% в Луганской области.

Партия "Слуга народа" победила также в 130 из 199 мажоритарных округов.

В целом партия президента Украины получила 254 мандата в Верховной раде . У "Оппозиционной платформы – за жизнь" – 43 мандата, "Батькивщины" – 26, "Европейской солидарности " – 25, "Голоса" – 20. Еще десять мест достались представителям других партий и 46 – самовыдвиженцам.

Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. После того как свое монопольное положение в украинской политике потеряла Компартия СССР, сформировать в парламенте однопартийное большинство не удавалось ни одной политсиле.

Согласно украинской конституции, фракция в Верховной раде, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава парламента (226 голосов - ред.), имеет те же права, что и коалиция. Таким образом "Слуга народа" имеет необходимые голоса для принятия решений, ей не нужно при этом привлекать другие парламентские силы, и она самостоятельно может сформировать правительство.

По данным гражданской сети "Опора" впервые в парламент Украины избраны 342 человека. Переизбраться на новый срок удалось 82 парламентариям: по 17 человек представляют "Европейскую солидарность" и "Оппозиционную платформу - За жизнь", 16 — "Батькивщину", а 32 победили по мажоритарным округам.

Самым старшим депутатом нынешнего созыва избран Юлий Иоффе, который прошел в Раду по списку "Оппозиционной платформы - за жизнь", ему 78 лет. Самому молодому, Святославу Юрашу (партия "Слуга народа"), 23 года.

В новом парламенте каждым пятым депутатом будет женщина. Если в предыдущем составе было 53 женщины, что в Верховную раду девятого созыва избрали 87 женщин

Новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что в парламенте партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" забронировала для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом. Фракции меньшинства получили места в глубине зала.

По данным издания "Украинская правда", такое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны депутатами из других фракций.

Торжественное заседание Верховной рады Украины девятого созыва, на котором новоизбранные депутаты принесут присягу, состоится 29 августа