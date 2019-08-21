Политик рассказала о принципе рассадки депутатов в Раде

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" забронировала для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом в Раде, а другие фракции отправят на галерку, сообщила новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.