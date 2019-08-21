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РИА Новости

Политик рассказала о принципе рассадки депутатов в Раде

11:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная рада Украины
Верховная рада Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная рада Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" забронировала для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом в Раде, а другие фракции отправят на галерку, сообщила новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Слуга народа" забрала себе всю половину зала возле президиума и ложи правительства и гостевой. Фракции меньшинства получили места в глубине зала. Но, в принципе, после дискуссий мы вышли на это компромиссное решение, которое все политические группы поддержали", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
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По данным издания "Украинская правда", такое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны депутатами из других фракций. Президиум окружают исключительно депутаты от партии "Слуга народа". Под "охраной" партии также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду. Кроме того, телевизионная трансляция заседания в Раде будет показывать только депутатов от "Слуги народа", поскольку камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала.
В предыдущих парламентах фракции большинства всегда оставляли небольшой сектор впереди для фракций меньшинства, рассаживали "лучами" – чтобы к трибуне имели доступ все фракции.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Партия "Слуга народа""Блок Петра Порошенко "Солидарность"Юрий БойкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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