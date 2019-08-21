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РИА Новости

Число зарегистрированных ЦИК Украины новых депутатов Рады возросло до 321

17:24 21.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодведение итогов выборов в Раду Украины
Подведение итогов выборов в Раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Подведение итогов выборов в Раду Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 321 депутата Верховной рады, избранных на внеочередных парламентских выборах, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.
Ранее ЦИК Украины сообщил, что зарегистрировал 238 новых депутатов Верховной рады. Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа. Согласно конституции, первая сессия Рады девятого созыва стартует 3 сентября.
"По состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 155 - избранных в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Святослав ВакарчукЮрий БойкоЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныПарламентские выборы на УкраинеВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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