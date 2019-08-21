Число зарегистрированных ЦИК Украины новых депутатов Рады возросло до 321

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 321 депутата Верховной рады, избранных на внеочередных парламентских выборах, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

Ранее ЦИК Украины сообщил, что зарегистрировал 238 новых депутатов Верховной рады. Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа. Согласно конституции, первая сессия Рады девятого созыва стартует 3 сентября.

"По состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 155 - избранных в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.