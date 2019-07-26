Парламент Украины после выборов обновился на 75%

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Три четверти депутатов в Раде Украины девятого созыва будут новичками. В парламент проходят 323 кандидата, которые ранее там никогда не работали. В новом созыве как никогда будет много звезд шоу-бизнеса, телевизионщиков, журналистов и спортсменов.

Самым старшим депутатом нынешнего созыва избран Юлий Иоффе, который прошел в Раду по списку "Оппозиционной платформы - за жизнь", ему 78 лет. В СМИ его еще называют "вечный депутат". Самому молодому, Святославу Юрашу, 23 года. До избрания в парламент, согласно информации ЦИК, он был безработным.

В новом парламенте каждым пятым депутатом будет женщина. Если в предыдущем составе было 53 женщины, что сейчас в Раду избрали 87 женщин.

Первое заседание парламента нового созыва президент Владимир Зеленский намерен провести в День независимости Украины - 24 августа.

ЦИК отработал 100% протоколов

По результатам подсчета 100% электронных протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, у нее 13,05%. Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,1%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).

Партия президента победила в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской. На подконтрольной Киеву территории Донбасса победу одержала "Оппозиционная платформа – за жизнь", набрав в Донецкой области 43,41%, а в Луганской - 49,83%. На втором месте - "Слуга народа", у нее 27,19% голосов в Донецкой и 28,83% в Луганской области.

"Голос" музыканта Святослава Вакарчука опередил президентскую "Слугу народа" во Львовской области, набрав 23,09% против 22,03%. На третьем месте - "Батькивщина".

Всего на внеочередных выборах в Раду было создано 199 мажоритарных округов. В 26 из них выборы не состоялись, так как они находятся на неподконтрольной Киеву территории. Больше всего мандатов в мажоритарных округах партия Зеленского получила в родной президенту Днепропетровской области: ее кандидаты победили в 16-ти из 17 округов.

В целом "Слуга народа" получит 254 мандатов в новой Раде (из 424 - ред.): по списку партия проведет 124 депутата, по мажоритарке – 130 человек.

"Оппозиционная платформа – за жизнь" получит 43 мандата, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность " - 25, "Голос" – 20. Еще десять мест остаются за представителями других партий и 46 – за самовыдвиженцами.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

"Слуга народа"приведет в Раду 254 депутата

Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. После того как свое монопольное положение в украинской политике потеряла Компартия СССР, сформировать в парламенте однопартийное большинство не удавалось ни одной политсиле. К показателю в 226 голосов приблизилась лишь в 2012 году правящая Партия регионов экс-президента Виктора Януковича, которая имела фракцию в 185 депутатов.

Согласно украинской конституции, фракция в Верховной раде, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава парламента (226 голосов - ред.), имеет те же права, что и коалиция. Это означает, что "Слуга народа" по закону может самостоятельно формировать большинство, не привлекая к сотрудничеству другие партии.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что результаты выборов свидетельствуют о получении Зеленским абсолютной власти.

"Для Зеленского это ошеломляющая победа и возможность реализовать любые сценарии. С другой стороны, это абсолютная власть и абсолютная ответственность. Каждая труба, каждая невыплаченная зарплата, каждая яма на дороге сегодня будет в полной мере ложиться на Зеленского", - сказал РИА Новости Бортник.

По его мнению, формирование однопартийного пропрезидентского большинства – большой вызов для самого Зеленского.

"Логично было бы создавать однопартийное большинство и брать ответственность за ситуацию с парламентом, кабмином, за все в стране, но есть еще наши западные партнеры и вопрос наших долгов. Именно под их давлением может быть сформирована какая-то коалиция. Это будет большой вызов для Зеленского", - добавил эксперт.

Узурпация власти или шанс на изменения

По мнению экспертов, формирование однопартийного большинства в Раде нужно для быстрой реализации реформ, однако в то же время может грозить узурпацией власти.

"Существует угроза узурпации власти. Особенно если учесть, что партия "Слуга народа" и президент собираются каким-то образом еще провести осенью местные выборы. Я думаю, что успех в мажоритарных округах их к этому стимулирует. Они могут получить на значительной части территории Украины большинство еще и в местных советах. С другой стороны, такая концентрация имеет и определенное преимущество, особенно в кризисных условиях. Речь идет о возможности быстро принимать необходимые решения", - считает директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива" Ирина Бекешкина.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что узурпация власти на Украине маловероятна, так как в пропрезидентской партии слишком много людей, которые не объединены идеологией.

"Двести пятьдесят человек, которых объединяет ровным счетом ничего. Что может сдержать вместе таких разных людей? Только страх. Но метод страха никогда не работал в Украине, по крайней мере, хотя бы в среднесрочной перспективе. А если так, то страх авторитаризма преувеличен. Но при этом есть шанс, что на начальном этапе все эти люди еще будут слушаться президента и смогут несколько месяцев дисциплинированно поработать", - написал Фурса для издания "Новое время".

Монобольшинство превращается в...

Результаты "Слуги народа" позволяют говорить о реальном сценарии, когда президент без труда может собрать в Раде необходимые 300 голосов под любые конституционные изменения. Так в преддверии выборов в окружении Зеленского озвучивали идею о создании двухпалатного парламента, а также лишения неприкосновенности народных избранников. Кроме того, имея политическую волю, новый парламент может принимать любые конституционные изменения в части предоставления Донбассу особого статуса.

В то же время политолог Руслан Бортник полагает, что после этих выборов система власти на Украине стала еще более хрупкой.

"Сама партия, эта абсолютная власть, она на чем зиждется? Она зиждется только на рейтинге президента. А что с этой конструкцией случится, если рейтинги Зеленского начнут сыпаться? Не начнет ли сыпаться сама конструкция, которая держится на пяти-шести группах влияния в его окружении, которые между собой конкурируют?" - считает эксперт.

По мнению политического эксперта Олеси Яхно, возможное однопартийное большинство "Слуги народа" вовсе не означает высокую управляемость и эффективность в будущем.

"Во-первых, как таковой партии нет – есть список людей, которые стали депутатами под брендом "Слуги народа" и в продолжении победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Во-вторых, устойчивость и управляемость фракции "Слуга народа", во многом, зависит от разных групп, поддерживавших и фактически стоявших за президентством Зеленского. Во время выборов они все были союзниками, но не факт, что в процессе распределения кадровых позиций они не превратятся в конкурентов (избрание премьера – первый тест)", - написала Яхно в блоге для "Украинской правды".

Политтехнолог и эксперт по репутации Борис Тизенгаузен не исключил, что парламент нового созыва проработает недолго и на Украине опять будут досрочно избирать депутатов.