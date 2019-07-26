Партия "Слуга народа" победила в большинстве областей Украины

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" победила на внеочередных выборах в Верховную раду в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, следует из данных Центральной избирательной комиссии, обнародованных на ее сайте.

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу обработала 100% протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

На подконтрольной Киеву территории Донбасса победила "Оппозиционная платформа – За жизнь", набрав в Донецкой области 43,41%, а в Луганской - 49,83%. На втором месте в этих областях президентская "Слуга народа", она набрала в Донецкой области 27,19% голосов, в Луганской - 28,83%. Также получили высокие результаты "Оппозиционный блок" и "Партия Шария".

Партия "Голос" лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Вакарчука опередила президентскую "Слугу народа" во Львовской области, набрав 23,09% против 22,03%. На третьем месте - "Батькивщина".

Вместе с тем "Слуга народа" побеждает на 130 из 199 мажоритарных округов, соответственно, приведет по ним в парламент 130 депутатов.

В Киеве партия Зеленского выигрывает во всех 13 округах, еще восемь кандидатов выиграли в Киевской области. В Харьковской области кандидаты от пропрезидентской партии побеждают в 12-ти из 14 округов. В Одесской области в восьми из 11 округов также побеждают кандидаты от "Слуги народа". В Запорожской области кандидаты от партии получат семь из девяти мандатов, Николаевской и Полтавской – по шесть, в Житомирской, Ивано-Франковской, Черкасской – по пять. По четыре депутата будут избраны в мажоритарных округах Кировоградской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

Еще по три мандата кандидаты от партии "Слуга народа" получили в Винницкой и Тернопольской областях. Два мандата представители президентской партии получат во Львовской области. Только в одном округе победил кандидат от "Слуги народа" в Волынской области, Закарпатской и Луганской областях. В Донецкой области ни один из кандидатов от "Слуги народа" не набрал большинство голосов в одномандатных округах.