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РИА Новости

Партия "Слуга народа" победила в большинстве областей Украины

Вчера, 11:39
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии "Слуга народа" после парламентских выборов в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" победила на внеочередных выборах в Верховную раду в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, следует из данных Центральной избирательной комиссии, обнародованных на ее сайте.
Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу обработала 100% протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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На подконтрольной Киеву территории Донбасса победила "Оппозиционная платформа – За жизнь", набрав в Донецкой области 43,41%, а в Луганской - 49,83%. На втором месте в этих областях президентская "Слуга народа", она набрала в Донецкой области 27,19% голосов, в Луганской - 28,83%. Также получили высокие результаты "Оппозиционный блок" и "Партия Шария".
Партия "Голос" лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Вакарчука опередила президентскую "Слугу народа" во Львовской области, набрав 23,09% против 22,03%. На третьем месте - "Батькивщина".
Вместе с тем "Слуга народа" побеждает на 130 из 199 мажоритарных округов, соответственно, приведет по ним в парламент 130 депутатов.
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В Киеве партия Зеленского выигрывает во всех 13 округах, еще восемь кандидатов выиграли в Киевской области. В Харьковской области кандидаты от пропрезидентской партии побеждают в 12-ти из 14 округов. В Одесской области в восьми из 11 округов также побеждают кандидаты от "Слуги народа". В Запорожской области кандидаты от партии получат семь из девяти мандатов, Николаевской и Полтавской – по шесть, в Житомирской, Ивано-Франковской, Черкасской – по пять. По четыре депутата будут избраны в мажоритарных округах Кировоградской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.
Еще по три мандата кандидаты от партии "Слуга народа" получили в Винницкой и Тернопольской областях. Два мандата представители президентской партии получат во Львовской области. Только в одном округе победил кандидат от "Слуги народа" в Волынской области, Закарпатской и Луганской областях. В Донецкой области ни один из кандидатов от "Слуги народа" не набрал большинство голосов в одномандатных округах.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Партия "Слуга народа"Досрочные выборы в РадуВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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